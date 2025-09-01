مباشر اليوم الأخير من الميركاتو - ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جويهي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

انتقالات اليوم الأخير من الميركاتو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للانتقالات التي تحدث في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

بي بي سي: ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جويهي (طالع التفاصيل)

رسميا: أستون فيلا يتعاقد مع فيكتور لينديلوف (طالع التفاصيل)

رسميا: تشيلسي يتعاقد مع فاكوندو بونانوتي من برايتون (طالع التفاصيل)

رسميا: بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان (طالع التفاصيل)

سكاي: إنتر يتوصل لاتفاق لضم أكانجي من مانشستر سيتي (طالع التفاصيل)

فابريزيو رومانو: أليكسيس سانشيز من أودينيزي إلى إشبيلية (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: كولو مواني من باريس سان جيرمان إلى توتنام (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم هارفي إيليوت (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: حارس أنتويرب إلى مانشستر يونايتد (طالع التفاصيل)

رسميا: روما يضم تسيميكاس من ليفربول (طالع التفاصيل)

