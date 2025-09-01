أثليتك: حارس أنتويرب إلى مانشستر يونايتد

توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق نهائي مع رويال أنتويرب للتعاقد مع حارسه سيني لامينس، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن صفقة حارس أنتويرب البالغ من العمر 23 عامًا ستكلف يونايتد 21 مليون يورو + إضافات.

سيوقع اللاعب على عقد يربطه بالشياطين الحمر لمدة 5 مواسم.

وبالفعل طار حارس أنتويرب من بلجيكا إلى إنجلترا لإتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

يوم الأحد، ذكرت جريدة تليجراف أن مانشستر يونايتد رفع عرضه لضم سيني لامينس حارس رويال أنتويرب.

وتأمل إدارة يونايتد حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن أنتويرب رفض العرض الأول من يونايتد، ويرغب في الحصول على سعر أعلى.

قبل أيام، ذكرت إذاعة توك سبورت أن يونايتد اقترب من ضم اللاعب خلال الساعات/الأيام القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة قد تتم بمقابل 20 مليون يورو.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.

وكان يونايتد قد وضع إيميليانو مارتينيز ضمن خياراته وكذلك جانلويجي دوناروما لكن لم يتمم اتفاقه سواء مع الأرجنتيني أو الإيطالي.

وأتم التقرير إلى أن انضمام البلجيكي سيجعل مستقبل باندير في شك خاصة مع اقتراب غياب أونانا في شهري ديسمبر ويناير المقبلين بسبب المشاركة في أمم إفريقيا وعدم تفكيره في الرحيل عن النادي.