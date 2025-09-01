أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم هارفي إليوت

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

هارفي إيليوت - إنجلترا تحت 21 عاما

أفادت شبكة ذا أثليتك بأن أستون فيلا اقترب من التوصل لاتفاق مع ليفربول من أجل ضم هارفي إليوت.

وأوضح التقرير أن اللاعب سينضم إلى فيلا على سبيل الإعارة.

وذكر التقرير أن إدارة فيلا تعمل على حسم صفقة التعاقد مع هارفي إليوت من ليفربول في الساعات الاخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

منذ فترة تواصل نادي لايبزيج مع ليفربول للتعاقد مع هارفي إليوت جناح الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لكن المحادثات لم تصل إلى مراحل متقدمة.

ويعد لايبزيج من أبرز الأندية التي أبدت اهتمامها بضم إليوت منذ بداية فتح باب الانتقالات.

وحدد ليفربول قيمة الصفقة المنتظرة بـ40 مليون جنيه إسترليني مع خيار إعادة الشراء، أو يزيد إلى 50 مليون جنيه إسترليني بدون خيار إعادة الشراء.

ويراجع إليوت وضعه في ليفربول، في ظل قلة فترات مشاركته.

وقال إليوت في تصريحات سابقة: "لا شيء يدفعني للرحيل، أحب النادي، وأحب الجماهير، والفريق، ولكن كما قلت، الأهم من ذلك، هو ما هو الأفضل لمسيرتي المهنية".

وحصل إليوت على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف، وساهم في تتويج إنجلترا بلقبها الثاني على التوالي بعد الفوز أمام ألمانيا.

وشارك إليوت في 149 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من فولهام في 2019، وقضى موسم 2020-2021 معارًا إلى بلاكبيرن روفرز.

وفاز الدولي الإنجليزي تحت 21 عامًا بستة ألقاب خلال فترة وجوده في أنفيلد.

