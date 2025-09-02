لا مزيد من الدراما.. جاكسون إلى بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي.

الصفقة تمت على سبيل الإعارة، بعد الكثير من الدراما في الساعات الأخيرة.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن بايرن ميونيخ توصل إلى اتفاق جديد مع تشيلسي لاستعارة نيكولاس جاكسون مقابل 16.5 مليون يورو بدلا من 15 مليون يورو.

وأفاد رومانو أن النادي الألماني لديه أحقية الشراء تتحول إلى إلزامية مع بعض الشروط.

إصابة عرقلت الانتقال

تعرض ليام ديلاب مهاجم تشيلسي إلى إصابة أدت إلى إبلاغ بايرن ميونيخ بإيقاف الاتفاق لمغادرة اللاعب السنغال.

وتمسك جاكسون بالرحيل إلى بايرن ميونيخ بينما دخل تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند لقطع إعارة مارك جويو بعد حوالي شهر من انتقاله.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة..

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.