تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من ضم جوندوجان

كشف الصحفي التركي ياجيز سابونوجلو عن اقتراب جالاتاسراي من ضم إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي.

وفقا للصحفي فإن جالاتاسراي قد قدم عرضا لضم اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مقابل 5 ملايين يورو كراتب سنوي وأصبح الاتفاق وشيكا.

من جانبه لن يمانع مانشستر سيتي رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويمتد عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان صاحب الـ 34 عاما قد انضم لمانشستر سيتي في بداية الموسم الماضي بعد موسم واحد قضاه في برشلونة.

وشارك اللاعب مع الفريق الموسم الماضي في 54 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف.

ولم يشارك جوندوجان في أي مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي.

وخسر مانشستر سيتي مباراتين من أول 3 جولات منذ بداية الموسم الحالي.