عاد من بوابة الغريم.. ميلان يعلن ضم رابيو

أعلن نادي ميلان التعاقد مع أدريان رابيو قادما من مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مارسيليا قد عرض رابيو للبيع بعد مشادة بينه وبين زميله جوناثان رو والذي انضم مؤخرا لصفوف بولونيا.

وأوضح النادي أن التعاقد مع اللاعب الفرنسي يمتد حتى 2028.

ويعود اللاعب للعب مجددا تحت قيادة ماسيميليانو أليجري بعدما تواجدا سويا في يوفنتوس غريم ميلان من قبل.

ويتواجد رابيو في قائمة منتخب فرنسا استعدادا لخوض منافسات توقف سبتمبر الجاري.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026.

وضم ميلان في الصيف كل من لوكا مودريتش وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي في الصيف الحالي لتعويض رحيل تيجاني رينديرز لصفوف مانشستر سيتي.

