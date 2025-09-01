عاد من بوابة الغريم.. ميلان يعلن ضم رابيو

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

أعلن نادي ميلان التعاقد مع أدريان رابيو قادما من مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مارسيليا قد عرض رابيو للبيع بعد مشادة بينه وبين زميله جوناثان رو والذي انضم مؤخرا لصفوف بولونيا.

وأوضح النادي أن التعاقد مع اللاعب الفرنسي يمتد حتى 2028.

أخبار متعلقة:
تقرير: فولام يتفق مع ميلان على استعارة تشوكويزي أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان ليكيب: تحت قيادة أليجري مجددا.. ميلان يتوصل لاتفاق لضم رابيو

ويعود اللاعب للعب مجددا تحت قيادة ماسيميليانو أليجري بعدما تواجدا سويا في يوفنتوس غريم ميلان من قبل.

ويتواجد رابيو في قائمة منتخب فرنسا استعدادا لخوض منافسات توقف سبتمبر الجاري.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026.

وضم ميلان في الصيف كل من لوكا مودريتش وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي في الصيف الحالي لتعويض رحيل تيجاني رينديرز لصفوف مانشستر سيتي.

وعرض نادي مارسيليا لاعبه للبيع بعد مشادة حدثت بينه وبين جوناثان رو والذي رحل بالفعل لبولونيا الإيطالي.

أدريان رابيو ميلان ميركاتو مارسيليا
نرشح لكم
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت مارسيليا يستعير بافارد من إنتر حقق ما أراده.. ويسا ينتقل إلى نيوكاسل لا مزيد من الدراما.. جاكسون إلى بايرن ميونيخ أستون فيلا يضم هارفي إليوت
أخر الأخبار
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية 18 دقيقة | منتخب مصر
مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس 18 دقيقة | ميركاتو
أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة 19 دقيقة | منتخب مصر
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مارسيليا يستعير بافارد من إنتر 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
حقق ما أراده.. ويسا ينتقل إلى نيوكاسل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512551/عاد-من-بوابة-الغريم-ميلان-يعلن-ضم-رابيو