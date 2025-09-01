الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس

أعلن نادي أتليتكو مدريد التعاقد مع نيكولاس جونزاليس لاعب يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة.

ويعد اللاعب الأرجنتيني هو الصفقة رقم 11 لنادي أتليتكو مدريد في الصيف الجاري.

وجاءت الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إلزامية الشراء في الموسم المقبل في حالة تحقيق بعض الشروط المتفق عليها في العقد بين الطرفين.

وانتقل جونزاليس إلى يوفنتوس في 2024 قادما من فيورنتينا.

ومع يوفنتوس لعب البالغ من العمر 27 عاما، 37 مباراة في الموسم الماضي.

كما لعب مع منتخب الأرجنتين 41 مباراة دولية وسجل 6 أهداف.

وتعاقد أتليتكو مدريد حتى الآن مع كل من:

أليكس باينا – دافيد هانكو – جوني كاردوزو – جياكومو راسبادوري – تياجو ألمادا – ماتيو روجيري – مارك بوبيل – سنتياجو مورينو – جوان موسو – كليمنت لانجليه – نيكولاس جونزاليس