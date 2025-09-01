شتوتجارت يعلن ضم بلال الخنوس
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي شتوتجارت يوم الاثنين ضم المغربي بلال الخنوس قادما من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
بلال الخنوس
النادي : ليستر سيتي
وانضم الخنوس إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وتضمن عقد الإعارة بند إلزامية الشراء مقابل 26 مليون جنيه استرليني.
وحصل الخنوس على أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزها من كريستال بالاس الذي كان قريبا من ضم اللاعب.
وأوضح اللاعب المغربي لإدارة ناديه خلال اجتماع أنه لم يعد يرى مستقبله مع ليستر.
ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.
فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.
ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.
نرشح لكم
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس فياريال يتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول
أخر الأخبار
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو 7 دقيقة | الكرة الأوروبية