شتوتجارت يعلن ضم بلال الخنوس

أعلن نادي شتوتجارت يوم الاثنين ضم المغربي بلال الخنوس قادما من ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم الخنوس إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتضمن عقد الإعارة بند إلزامية الشراء مقابل 26 مليون جنيه استرليني.

وحصل الخنوس على أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزها من كريستال بالاس الذي كان قريبا من ضم اللاعب.

وأوضح اللاعب المغربي لإدارة ناديه خلال اجتماع أنه لم يعد يرى مستقبله مع ليستر.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

بلال الخنوس المغرب شتوتجارت ليستر سيتي
