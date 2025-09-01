سكاي: أودينيزي يقترب من استعارة زانيولو
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:34
كتب : FilGoal
اقترب نادي أودينيزي من استعارة لنيكولو زانيولو قادما من جالاتاسراي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن أودينيزي توصل إلى اتفاق مع النادي التركي لاستعارة الجناح الإيطالي لمدة موسم مع أحقية الشراء.
وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر26 عاما في 2027.
وقضى زانيولو النصف الأول من الموسم الماضي معارا إلى أتالانتا قبل يقطع النادي الإعارة ثم رحل إلى فيورنتينا في النصف الثاني من الموسم ذاته على سبيل الإعارة.
وتأسس زانيولو في جنوى وانتقل إلى فيورنتينا وفيرتوس إنتيلا وإنتر جميعهم في فرق الشباب ثم تم تصعيده للفريق الأول للنيراتزوري.
ورحل زانيولو إلى روما وجالاتاسراي وأستون فيلا وأتالانتا وفيورنتينا.
ولعب زانيولو في الموسم الماضي 36 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.
