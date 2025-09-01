أثلتيك: فولام يتفق مع تشيلسي على ضم تيريك جورج

توصل نادي فولام إلى اتفاق مع تشيلسي للتعاقد مع تيريك جورج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع ذا أثلتيك فإن فولام توصل لاتفاق مع تشيلسي لضم تيريك جورج مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

وأفاد الموقع اللاعب سيوقع على عقد مدته 5 مواسم.

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي ذو الأصول النيجيرية في 2027 مع إمكانية التمديد لموسم.

وفي حال تمت الصفقة بشكل رسمي فسيكون الانتقال الأول له خلال مسيرته الكروية.

وتأسس اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في تشيلسي وظل يتدرج في الفئات العمرية المختلفة.

ولعب الجناح الأيسر في كأس العالم للأندية الماضي مباراتين وسجل هدفا دون الصناعة.

وتمكن من التتويج بالبطولة رفقة تشيلسي للمرة الأولى في شكلها الجديد.

وإجمالا شارك تيريك جورج مع الفريق الأول لتشيلسي في 27 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.