عاشر الراحلين من وست هام.. مارسيليا يضم إيميرسون

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:31

كتب : FilGoal

إيمرسون بالميري - وست هام

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي التعاقد مع الظهير الأيسر الإيطالي إيميرسون بالميري قادما من وست هام يونايتد.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن الصفقة كلفت النادي الفرنسي مليون يورو شاملة الإضافات.

ووقع الظهير الأيسر لمدة موسمين مع مارسيليا، مع وجود بند يتيح التمديد لموسم آخر.

وأصبح إيميرسون عاشر لاعب يغادر وست هام في الصيف الجاري.

وتأتي الصفقة بعدما أتم مارسيليا الاتفاق مع وست هام أيضا على التعاقد مع المدافع المغربي نايف أكرد.

وانضم إيميرسون إلى وست هام قادما من تشيلسي في عام 2022 وشارك مع الفريق اللندني في 113 مباراة وسجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

كما لعب مع منتخب إيطاليا 29 مباراة دولية، وذلك بعد أن بدأ مسيرته مع منتخب البرازيل في مراحل الناشئين قبل أن يمثل منتخب إيطاليا.

