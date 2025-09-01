عاشر الراحلين من وست هام.. مارسيليا يضم إيميرسون
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي مارسيليا الفرنسي التعاقد مع الظهير الأيسر الإيطالي إيميرسون بالميري قادما من وست هام يونايتد.
إيميرسون بالميري
النادي : وست هام يونايتد
وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن الصفقة كلفت النادي الفرنسي مليون يورو شاملة الإضافات.
ووقع الظهير الأيسر لمدة موسمين مع مارسيليا، مع وجود بند يتيح التمديد لموسم آخر.
وأصبح إيميرسون عاشر لاعب يغادر وست هام في الصيف الجاري.
وتأتي الصفقة بعدما أتم مارسيليا الاتفاق مع وست هام أيضا على التعاقد مع المدافع المغربي نايف أكرد.
وانضم إيميرسون إلى وست هام قادما من تشيلسي في عام 2022 وشارك مع الفريق اللندني في 113 مباراة وسجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
كما لعب مع منتخب إيطاليا 29 مباراة دولية، وذلك بعد أن بدأ مسيرته مع منتخب البرازيل في مراحل الناشئين قبل أن يمثل منتخب إيطاليا.
نرشح لكم
سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول نايف أكرد يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى مارسيليا أثلتيك: فولام يتفق مع تشيلسي على ضم تيريك جورج رومانو: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق جديد مع تشيلسي لاستعارة جاكسون تشيلسي يضم فاكوندو بونانوتي سكاي: كوبي ماينو مستمر مع مانشستر يونايتد ولن يرحل هذا الصيف بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان ذا أثليتك: تشيلسي يجمد مفاوضاته لضم فيرمين لوبيز
أخر الأخبار
سكاي: أودينيزي يقترب من استعارة زانيولو 43 دقيقة | ميركاتو
ليفركوزن يضم لاعب القادسية 46 دقيقة | ميركاتو