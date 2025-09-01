أرسنال يعلن ضم هينكابي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

بييرو هينكابي

أعلن نادي أرسنال استعارة بييرو هينكابي قادما من باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي أن الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب هينكابي في مركزي قلب الدفاع الأيسر، والظهير الأيسر.

وانضم هينكابي إلى ليفركوزن قادماً من نادي تاليريس الأرجنتيني في صيف 2021.

خلال مواسمه الأربعة في ألمانيا، شارك هينكابي في 166 مباراة مع ليفركوزن، بالإضافة إلى 46 مباراة مع منتخب الإكوادور.

شارك المدافع في أول مباراتين لليفركوزن في موسم 2025/ 2026 بالدوري والكأس.

وشارك هينكابي في تتويج ليفركوزن بلقبي الدوري والكأس الألمانيين موسم 2023 - 2024 وعدم خسارة أي مباراة في الدوري، وكذلك الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أتالانتا.

