ليندلوف ينضم إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا يوم الاثنين ضم السويدي فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال حر.

وكان ليندلوف - 31 عاما - قد أصبح لاعبا حرا بعدما انتهى تعاقده مع مانشستر يونايتد.

مثّل ليندلوف يونايتد في 284 مباراة، منذ انضمامه من بنفيكا في صيف 2017.

وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة وجوده هناك، محققًا اللقبين في الموسمين السابقين.

وبدأ ليندلوف مسيرته في صفوف بنفيكا البرتغالي.

ولم يحقق أستون فيلا أي فوز في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

إذ تعادل مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الافتتاحية، ثم خسر من برينتفورد وكريستال بالاس.