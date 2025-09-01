تقرير: مارسيليا يتفق مع إنتر على استعارة بافارد

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

بنجامين بافار - إنتر

اتفق نادي مارسيليا مع نظيره إنتر على استعارة بنجامين بافارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ماتيو موريتو الصحفي الشهير المختص بالانتقالات فإن مارسيليا اتفق شفهيا مع إنتر لاستعارة بنجامين بافارد مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو.

وكان إنتر قد تعاقد مع المدافع الفرنسي في صيف 2023 قادما من بايرن ميونيخ مقابل 31 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 2028.

البديل حاضر

وكان إنتر قد توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة مانويل أكانجي في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح التقرير أن الدولي السويسري سينتقل إلى إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضاف التقرير أن إنتر سيدفع مليون يورو مع خيار شراء بقيمة 15 مليون يورو.

وسيصبح خيار الشراء إلزاميًا في حال فوز إنتر بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وفقا للتقرير.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في الساعات المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

بنجامين بافارد إنتر مارسيليا ميركاتو
