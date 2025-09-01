بيرنلي يضم لاعب وسط بنفيكا

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

فلورنتينو لويس

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رحيل لاعبه فلورنتينو لويس لينضم إلى بيرنلي الإنجليزي.

وانضم لاعب الوسط البرتغالي لصفوف النادي الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويبلغ لويس من العمر 26 عاما وخرج للإعارة مرتين إلى خيتافي الإسباني وفريق الإمارة الفرنسية موناكو.

ويحتل بيرنلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات.

وعاد بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، بعد عدة مواسم قضاها في دوري الدرجة الثانية.

وكانت أبرز صفقات بيرنلي هي التعاقد مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي وميلان السابق.

فلورنتينو لويس بيرنلي الدوري الإنجليزي
