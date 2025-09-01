إعارة جديدة.. هامبورج يستعير فابيو فييرا من أرسنال
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 23:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي هامبورج استعارة فابيو فييرا قادما من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
فابيو فييرا
النادي : هامبورج
وأوضح النادي أن مدة الإعارة موسم واحد فقط.
وقضى اللاعب البرتغالي الموسم الماضي معارا إلى بورتو قبل أن يعود إلى أرسنال عقب نهاية كأس العالم للأندية 2025.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 3 مباريات في البطولة رفقة بورتو وصنع هدفا دون التسجيل.
وكان أرسنال قد تعاقد لاعب الوسط في شتاء 2022 قادما من بورتو مقابل 35 مليون يورو.
وخاض فييرا مع أرسنال إجمالا 49 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 10 آخرين.
