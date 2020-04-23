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الاتحاد الإيطالي: قرار عودة الدوري في يونيو قريب للغاية
أوضح كوزيمو سيبيليا نائب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الدوري الإيطالي قد يعود لاستئناف نشاطه في يونيو المقبل.الخميس، 23 أبريل 2020 - 17:03
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الزمالك: لم نحدد مدة التجديد لكارتيرون.. والحكم في قضية النقاز مثير للشكوك
لم يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل نهائي ملف التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب أزمة توقف النشاط للحد من انتشار فيروس كورونا.الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:52
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طولان يجيب هل يناسب محمد شريف خطط الأهلي
أشاد حلمي طولان المدير الفني لإنبي بلاعبه محمد شريف مهاجم الفريق، الذي تردد بقوة عودته لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:46
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يويفا يعلن توجيهاته بشأن استمرار أو إلغاء الموسم وكيفية حسم التأهل لدوري الأبطال
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي عن توجيهاته بشأن استمرار الموسم الكروي من عدمه بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، وجاءت أبرز التوجيهات بإنهاء الموسم قدر المستطاع..الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:42
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الإنتاج الحربي: سعر عامر لن يكن مثل العام الماضي.. نشعر من الكواليس أن هناك مفاوضات مع الأهلي
يرى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن سعر عامر عامر لن يصل إلى 20 مليون جنيه مثلما اشترط النادي العام الماضي، وشعوره باهتمام الأهلي بضم اللاعب.الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:34
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اتحاد الكرة يعلن استمرار تعليق نشاط الكرة حتى منتصف مايو
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تعليق نشاط اللعبة اعتباراة من الأول من مايو 2020 وحتى منتصف الشهر، ويسري القرار على جميع درجات المسابقة المحلية وجميع الأعمار السنية.الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:08
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سكاي تكشف: الخطة الكاملة لعودة الدوري الألماني.. "يوم 9 مايو أو بعد ذلك"
قال كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني إن مباريات المسابقات ستستأنف بدء من يوم 9 مايو المقبل فقط إن حصل على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:00
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تايمز: يويفا يقرر طريقة حسم التأهل لدوري الأبطال والهبوط إن تم إلغاء الموسم
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" أنه في حالة عدم قدرة الدوريات الأوروبية الكبرى على إنهاء الموسم بشكل سليم، أن يتم حسم التأهل إلى دوري الأبطال عن طريق "الجدارة الرياضية". وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.الخميس، 23 أبريل 2020 - 15:42
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في بيان شديد اللهجة.. بايرن يوضح موقف حارسه الجديد
أوضح نادي بايرن ميونيخ موقف حارسه الجديد ألكسندر نوبل في بيان شديد اللهجة لوكلاء اللاعبين.الخميس، 23 أبريل 2020 - 15:34
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المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تخاطب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة لتنبيه اللاعبين
خاطبت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كل من الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية للتنبيه على اللاعبين بعدم التعامل مع المكملات الغذائية.الخميس، 23 أبريل 2020 - 14:57