سكاي تكشف: الخطة الكاملة لعودة الدوري الألماني.. "يوم 9 مايو أو بعد ذلك"

قال كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني إن مباريات المسابقات ستستأنف بدء من يوم 9 مايو المقبل فقط إن حصل على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

الخميس، 23 أبريل 2020 - 16:00