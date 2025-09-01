بي بي سي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع بالاس لضم جويهي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

مارك جويهي - إنجلترا

أخيرا.. توصل ليفربول لاتفاق مع كريستال بالاس من أجل ضم مدافعه مارك جويهي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C.

وأوضح التقرير أن جويهي سيستكمل إجراءات انتقاله قبل توقيع عقد طويل الأمد مع ليفربول.

فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن جويهي - 25 عاما - سيبدأ الكشف الطبي في لندن بعد اتفاق ليفربول وكريستال بالاس.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

ويبدو أن تأثير الدومينو قد يعمل كثيرا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

فهناك 3 مدافعين يتوقف مصير صفقات انتقالهم إلى فرق أخرى على انضمام لاعبين آخرين لفرق أخرى.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ميلان توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول من أجل ضم جو جوميز.

وأضاف التقرير أن جوميز مستعد لتوقيع عقد يربطه بميلان لمدة 4 مواسم.

بينما ذكر جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ميلان يقترب من الانسحاب من الصفقة لضيق الوقت.

صفقة جوميز متوقفة على إمكانية انتقال مارك جويهي مدافع كريستال بالاس إلى ليفربول في الساعات القليلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن كريستال بالاس يقترب من التوصل إلى اتفاق مع برايتون لاستعارة المدافع إيجور خوليو.

وأضاف التقرير أن خوليو يستعد للسفر لإجراء الفحص الطبي مع النسور.

