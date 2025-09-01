قبل النادي نفسه.. رئيس نابولي يعلن ضم هويلوند

أعلن أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي عن تعاقد ناديه مع راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد.

وكتب دي لورينتس عبر إكس: مرحبا راسموس.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن نابولي قدم راتبا أعلى من الذي يتقاضاه في أولد ترافورد.

ويتقاضى هويلوند في مانشستر يونايتد 2.8 مليون يورو، فيما عرض نابولي على اللاعب تقاضي راتب 4.5 ملايين يورو.

وستصل صفقة الانتقال إلى 50 مليون يورو بما في ذلك الإضافات.

وانضم هويلوند إلى مانشستر يونايتد قادما من أتالانتا في صيف 2023.

المهاجم الدنماركي صاحب الـ22 عاما خاض الموسم الماضي 52 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4.

وكان ميلان الإيطالي أحد المهتمين بضم هويلوند، إلا أن رغبة اللاعب الدنماركي في البقاء والمنافسة للحصول على فرصة حال دون إتمام انتقاله إلى الروسونيري.

وفاز نابولي في افتتاحية مبارياته في الدوري الإيطالي أمام ساسولو بهدفين نظيفين أحرزهما سكوت ماكتوميناي، وكيفين دي بروين.