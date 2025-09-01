سوسيداد يضم كارلوس سولير من باريس سان جيرمان

أعلن ريال سوسيداد تعاقده مع كارلوس سولير لاعب باريس سان جيرمان.

ووقع سولير على عقد لمدة 4 مواسم برفقة سوسيداد حتى عام 2029.

وكان لاعب الوسط الإسباني قد انضم إلى سان جيرمان في 2022 قادما من فالنسيا.

وقضى سولير الموسم الماضي معارا إلى وست هام.

وخلال فترته مع وست هام لعب سولير 63 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 8 آخرين.

وضم سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كل من دوجي كاليتا كار ويانجيل هيريرا وجونسالو جيديش

وحصل سوسيداد على نقطتين في أول 3 جولات بالدوري الإسباني.

ويقود سوسيداد خلال الموسم الحالي المدرب سيرخيو فرانشيسيكو بعد رحيل إمانول ألجواسيل إلى تدريب الشباب السعودي.