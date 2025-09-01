الخامس.. توتنام يضم كولو مواني

أعلن توتنام هوتسبر الإنجليزي عن تعاقده مع راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان.

وانضم المهاجم الفرنسي للفريق اللندني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتعاقد توتنام هذا الصيف مع تشافي سيمونز ومحمد قدوس وجواو بالينيا وكوتا تاكاي.

كما ضم المدافع لوكا فوسكوفيتش من هايدوك سبليت الكرواتي، وأعاره إلى هامبورج الألماني.

كذلك فعل شروط شراء كيفن دانسو وماتيس تيل.

ولن يتضمن عقد الإعارة إمكانية الشراء أو إلزامية الشراء، وفقا لموقع ذا أثلتيك.

قبل ساعات، ذكرت جريدة ليكيب أن أندية بايرن ميونيخ وتوتنام وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد تهتم بالتعاقد مع راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

في البداية أوضح تقرير ليكيب أن فرق توتنام وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد تستهدف ضم المهاجم الفرنسي.

قبل أن تضيف الجريدة في تقرير آخر أن بايرن ميونيخ دخل السباق على ضم كولو مواني في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير أخرى أن توتنام يقترب من التوصل لاتفاق شخصي مع كولو مواني.

رغم أن المهاجم الفرنسي كان على بعد خطوات من الانتقال إلى يوفنتوس.

ولعب كولو مواني الأشهر الستة الأخيرة من الموسم الماضي لصفوف يوفنتوس معارا من باريس سان جيرمان.

كما لعب كولو مواني ضمن صفوف يوفنتوس خلال كأس العالم للأندية الذي ودعه السيدة العجوز من دور الـ16 أمام ريال مدريد.

وذكرت صحيفة فوتبول إيطاليا أن كولو مواني قريب من الانضمام إلى يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء

وكان يوفنتوس يأمل في إتمام الصفقة بتكلفة أقل، ولكن رفض باريس سان جيرمان.

وضم باريس سان جيرمان كولو مواني من أينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو في سبتمبر 2023، ويحتاج إلى تعويض المقابل المادي، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وسجل الدولي الفرنسي 10 أهداف، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة مع يوفنتوس.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.