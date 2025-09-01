سكاي: إنتر يتوصل لاتفاق مع سيتي من أجل ضم أكانجي

توصل إنتر لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم مانويل أكانجي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح التقرير أن الدولي السويسري سينتقل إلى إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضاف التقرير أن إنتر سيدفع مليون يورو مع خيار شراء بقيمة 15 مليون يورو.

وسيصبح خيار الشراء إلزاميًا في حال فوز إنتر بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وفقا للتقرير.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في الساعات المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.