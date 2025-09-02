أستون فيلا يضم هارفي إليوت

أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع هارفي إليوت لاعب ليفربول على سبيل الإعارة.

وضم أستون فيلا هارفي إليوت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء بشرط مشاركته في المباريات بنسبة معينة.

ويستمر أستون فيلا في تدعيم صفوفه وذلك بعد التعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد.

وحصل إليوت على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف، وساهم في تتويج إنجلترا بلقبها الثاني على التوالي بعد الفوز أمام ألمانيا.

وشارك إليوت في 149 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من فولهام في 2019، وقضى موسم 2020-2021 معارًا إلى بلاكبيرن روفرز.

وفاز الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 22 عاما بـ6 ألقاب خلال فترة وجوده في أنفيلد مع ليفربول.