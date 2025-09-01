بورتو يعلن استعارة كيفيور من أرسنال

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

ياكوب كيفيور

أعلن نادي بورتو استعارة ياكوب كيفيور من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي البرتغالي أن الصفقة أبرمت بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

كيفيور البالغ من العمر 25 عاما انضم إلى أرسنال مطلع عام 2023 قادما من سبيزيا الإيطالي.

ومع أرسنال لعب كيفيور 68 مباراة في كل البطولات.

كما غاب عن أول مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في الفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وكان أرسنال قد تعاقد مع اللاعب البولندي مقابل 19.5 مليون يورو قادما من سبيتسيا في شتاء 2023.

ياكوب كيفيور بورتو ميركاتو سبيتسيا
