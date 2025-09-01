عاد إلى حيث تألق.. بيتيس يعلن ضم أنتوني بشكل نهائي
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 20:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال بيتيس ضم أنتوني قادما من مانشستر يونايتد.
ووقع الجناح البرازيلي على عقد لمدة 5 مواسم برفقة بيتيس حتى عام 2030.
وكلفت الصفقة بيتيس مبلغ 25 مليون يورو + 50% من قيمة بيعه مستقبلا.
وكان ريال بيتيس يرغب في البداية في استعارة اللاعب، لكن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات وافق على ضمه نهائيا.
وكان أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيتيس.
وساهم الجناح في وصول بيتيس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.
ومع بيتيس خاض أنتوني 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة.
