تسيميكاس ينضم إلى روما

أعلن روما ضم اليوناني كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر ليفربول.

وسينضم اليوناني لفريق العاصمة الإيطالية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

اختار تسيميكاس ارتداء القميص رقم 12 في روما.

وتراجعت أسهم تسيميكاس في المشاركة مع الريدز بعد انضمام المجري ميلوش كيركيز.

ولم يتواجد كوستاس في قائمة ليفربول خلال الموسم الجاري حتى الآن سواء في مباراة درع المجتمع أو الدوري الإنجليزي.

اللاعب اليوناني صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول قادما من أولمبياكوس في صيف 2020.

وينتهي تعاقد تسيميكاس مع ليفربول في صيف 2027.

وخاض الظهير الأيسر اليوناني الموسم الماضي 18 مباراة في الدوري الإنجليزي صنع خلالهم هدفا وحيدا، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفا وحيدا، و3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراتين في كأس الاتحاد.

وتوج تسيميكاس مع ليفربول بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ولقبين لكأس الرابطة، بالإضافة إلى لقب درع المجتمع.

