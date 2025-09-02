إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

ريس نيلسون

أعلن نادي أرسنال عن إعارة لاعبه ريس نيلسون إلى برينتفورد لمدة موسم واحد.

الجناح البالغ من العمر 25 عاما، قضى الموسم الماضي معارا في صفوف فولام.

ولعب نيلسون 90 مباراة، لمدة 3480 دقيقة مع أرسنال.

وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع 9.

وفي إعارته الأخيرة مع فولام لعب 12 مباراة، وسجل هدفين وصنع واحدا.

وبدأ مشوار نيلسون مع أرسنال في الثامنة من عمره من خلال أكاديمية النادي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير البريطانية إلى تمديد تعاقد اللاعب حتى صيف 2027.

وظهر نيلسون لأول مرة مع الفريق عندما حقق لقب الدرع الخيرية في 2017 أمام تشيلسي على استاد ويمبلي.

وانتقل نيلسون إلى هوفنهايم الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2018.

كما خرج مجددا في صيف 2021 إلى فينورد الهولندي وعاد مجددا إلى أرسنال في صيف 2022، قبل خروجه إلى فولام معارا في موسم 2024-2025.

ريس نيلسون الدوري الإنجليزي أرسنال برينتفورد
نرشح لكم
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت مارسيليا يستعير بافارد من إنتر حقق ما أراده.. ويسا ينتقل إلى نيوكاسل لا مزيد من الدراما.. جاكسون إلى بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية ساعة | الكرة المصرية
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي ساعة | الكرة الأوروبية
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية 2 ساعة | منتخب مصر
مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس 2 ساعة | ميركاتو
أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة 2 ساعة | منتخب مصر
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512580/إعارة-جديدة-نيلسون-إلى-برينتفورد