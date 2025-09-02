إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد

أعلن نادي أرسنال عن إعارة لاعبه ريس نيلسون إلى برينتفورد لمدة موسم واحد.

الجناح البالغ من العمر 25 عاما، قضى الموسم الماضي معارا في صفوف فولام.

ولعب نيلسون 90 مباراة، لمدة 3480 دقيقة مع أرسنال.

وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع 9.

وفي إعارته الأخيرة مع فولام لعب 12 مباراة، وسجل هدفين وصنع واحدا.

وبدأ مشوار نيلسون مع أرسنال في الثامنة من عمره من خلال أكاديمية النادي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير البريطانية إلى تمديد تعاقد اللاعب حتى صيف 2027.

وظهر نيلسون لأول مرة مع الفريق عندما حقق لقب الدرع الخيرية في 2017 أمام تشيلسي على استاد ويمبلي.

وانتقل نيلسون إلى هوفنهايم الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2018.

كما خرج مجددا في صيف 2021 إلى فينورد الهولندي وعاد مجددا إلى أرسنال في صيف 2022، قبل خروجه إلى فولام معارا في موسم 2024-2025.