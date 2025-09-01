يوفنتوس يعلن ضم زيجروفا

أعلن نادي يوفنتوس التعاقد مع إدون زيجروفا قادما من ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي أن التعاقد مع اللاعب الكوسوفي يمتد حتى 2030.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن البيانكونيري أتم الصفقة مقابل 20-25 مليون يورو.

وكان ليل قد تعاقد مع زيجروفا مقابل 7 ملايين يورو قادما من بازل في يناير 2022.

ولعب الجناح الأيمن مع ليل في الموسم الماضي 21 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا خاض زيجروفا 107 مباراة رفقة ليل وتمكن من تسجيل 26 هدفا وصنع 18 آخرين.