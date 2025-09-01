يوفنتوس يعلن ضم زيجروفا
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 22:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس التعاقد مع إدون زيجروفا قادما من ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إيدون زيجروفا
النادي : ليل
وأوضح النادي أن التعاقد مع اللاعب الكوسوفي يمتد حتى 2030.
وبحسب التقارير الإخبارية فإن البيانكونيري أتم الصفقة مقابل 20-25 مليون يورو.
وكان ليل قد تعاقد مع زيجروفا مقابل 7 ملايين يورو قادما من بازل في يناير 2022.
ولعب الجناح الأيمن مع ليل في الموسم الماضي 21 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.
وإجمالا خاض زيجروفا 107 مباراة رفقة ليل وتمكن من تسجيل 26 هدفا وصنع 18 آخرين.
