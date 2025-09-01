رومانو: إشبيلية يتمم تعاقده مع أليكسيس سانشيز

أتم إشبيلية اتفاقه مع أودينيزي لضم لاعبه أليكسيس سانشيز وفقا لفابريزيو رومانو.

وفقا لرومانو فإن سانشيز سيوقع لمدة موسم واحد لإشبيلية.

ويضنم سانشيز لإشبيلية لتعويض رحيل دودي لوكيباكيو الذي سينضم إلى بنفيكا.

ويعود سانشيز للملاعب الإسبانية بعد 11 عاما على رحيله عن برشلونة.

وكان سانشيز قد انضم لأودينيزي في بداية الموسم الماضي قادما من إنتر.

وشارك سانشيز في 14 مباراة خلال الموسم الماضي ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وتعاقد إشبيلية حتى الآن مع ألفون جونزاليس وجابرييل سوازو وسيزار أزبلكويتا وأوديسيس فلاكديموس.

وحقق إشبيلية الفوز في مباراة واحدة من أول 3 جولات بالدوري الإسباني.

إشبيلية أليكسيس سانشيز
