ليفركوزن يضم لاعب القادسية

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الاثنين ضم الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز قادما من القادسية السعودي.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف 2030.

ولم يعلن ليفركوزن قيمة الصفقة ولكن تقارير أشارت إلى أنها تمت مقابل 35 مليون يورو + 10% من قيمة بيعه مستقبلا.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6 مع النادي الألماني.

وتعاقد القادسية مع فيرنانديز قبل عام مقابل 20 مليون يورو قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني، ووقّع معه لخمسة مواسم.

وشارك البالغ من العمر 23 عاما في 37 مباراة الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وتلقّى القادسية عرضًا آخر من ريال سوسيداد، لكنه قَبِل العرض الألماني، الأقوى من الناحية المادية، وفقا للرياضية.

ومع تأكُّد مغادرة فيرنانديز، يسعى النادي إلى ضم لاعب وسط آخر قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بالسعودية في 10 سبتمبر المقبل.

