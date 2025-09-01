مباشر اليوم الأخير من الميركاتو - فريق جديد لماركو أسينسيو

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

انتقالات اليوم الأخير من الميركاتو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للانتقالات التي تحدث في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

رسميا: سوسيداد يضم كارلوس سولير من باريس سان جيرمان (طالع التفاصيل)

رسميا: لاعب وسط بنفيكا إلى بيرنلي (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: بلال الخنوس إلى شتوتجارت كالتشيو ميركاتو: ميلان في مفاوضات لضم رابيو.. ومارسيليا يحدد سعره كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي فوت ميركاتو: ميلان قريب جدا من ضم نكونكو

رسميا: أنتوني يعود إلى ريال بيتيس (طالع التفاصيل)

رسميا: فنربخشة يضم ماركو أسينسيو (طالع التفاصيل)

رسميا: فياريال يضم مهاجم ليون (طالع التفاصيل)

رسميا: أتلتيكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس من يوفنتوس (طالع التفاصيل)

تقرير: جوندوجان يقترب من جالاتاسراي (طالع التفاصيل)

سكاي: أودينيزي يقترب من ضم زانيولو (طالع التفاصيل)

رسميا: مارسيليا يضم إيمرسون بالميري (طالع التفاصيل)

رسميا: ليفركوزن يضم لاعب القادسية (طالع التفاصيل)

رسميا: شتوتجارت يضم بلال الخنوس (طالع التفاصيل)

تقرير: مارسيليا يقترب من ضم بينجامين بافارد (طالع التفاصيل)

رسميا: نابولي يستعيد خدمات إلماس (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: فولام يتفق مع تشيلسي على ضم لاعبه (طالع التفاصيل)

بي بي سي: ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جويهي (طالع التفاصيل)

رسميا: أستون فيلا يتعاقد مع فيكتور لينديلوف (طالع التفاصيل)

رسميا: تشيلسي يتعاقد مع فاكوندو بونانوتي من برايتون (طالع التفاصيل)

رسميا: بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان (طالع التفاصيل)

سكاي: إنتر يتوصل لاتفاق لضم أكانجي من مانشستر سيتي (طالع التفاصيل)

فابريزيو رومانو: أليكسيس سانشيز من أودينيزي إلى إشبيلية (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: كولو مواني من باريس سان جيرمان إلى توتنام (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم هارفي إيليوت (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: حارس أنتويرب إلى مانشستر يونايتد (طالع التفاصيل)

رسميا: روما يضم تسيميكاس من ليفربول (طالع التفاصيل)

سوق الانتقالات
نرشح لكم
عاد من بوابة الغريم.. ميلان يعلن ضم رابيو تقرير: فولام يتفق مع ميلان على استعارة تشوكويزي بيرنلي يضم لاعب وسط بنفيكا فنربخشة يضم ماركو أسينسيو تين هاج: العلاقة مع ليفركوزن لم تكن أبدا مبنية على الثقة بيننا رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان
أخر الأخبار
عاد من بوابة الغريم.. ميلان يعلن ضم رابيو 2 دقيقة | ميركاتو
أهلي جدة يضم البرازيلي ماتيوس جونسالفيس 5 دقيقة | سعودي في الجول
سوسيداد يضم كارلوس سولير من باريس سان جيرمان 21 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: فولام يتفق مع ميلان على استعارة تشوكويزي 23 دقيقة | ميركاتو
بيرنلي يضم لاعب وسط بنفيكا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عاد إلى حيث تألق.. بيتيس يعلن ضم أنتوني بشكل نهائي 49 دقيقة | الدوري الإسباني
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: العلاقة مع ليفركوزن لم تكن أبدا مبنية على الثقة بيننا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512512/مباشر-اليوم-الأخير-من-الميركاتو-فريق-جديد-لماركو-أسينسيو