مباشر اليوم الأخير من الميركاتو - بافارد إلى مارسيليا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للانتقالات التي تحدث في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

رسميا: مارسيليا يستعير بنجامين بافارد مع أحقية الشراء من إنتر (طالع التفاصيل)

رسميا: يوان ويسا ينتقل إلى نيوكاسل (طالع التفاصيل)

رسميا: بايرن ميونيخ يستعير نيكولاس جاكسون.(طالع التفاصيل)

رسميا: أستون فيلا يضم هارفي إليوت من ليفربول (طالع التفاصيل)

رسميا: ليفربول يضم ألكساندر إيزاك من نيوكاسل (طالع التفاصيل)

رسميا: بنفيكا يضم دودي لوكيباكيو من إشبيلية (طالع التفاصيل)

رسميا: هامبورج يستعير فابيو فييرا من أرسنال(طالع التفاصيل)

رسميا: بورتو يستعير ياكوب كيفيور من أرسنال مع أحقية الشراء (طالع التفاصيل)

رسميا: يوفنتوس يتعاقد مع إدون زيجروفا قادما من ليل (طالع التفاصيل)

رسميا: توتنام يستعير كولو مواني من باريس سان جيرمان (طالع التفاصيل)

رسميا: أرسنال يستعير بييرو هينكابي من باير ليفركوزن (طالع التفاصيل)

رسميا: أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي يعلن ضم راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد (طالع التفاصيل)

رسميا: ميلان يعلن ضم أدريان رابيو من مارسيليا (طالع التفاصيل)

رسميا: سوسيداد يضم كارلوس سولير من باريس سان جيرمان (طالع التفاصيل)

رسميا: لاعب وسط بنفيكا إلى بيرنلي (طالع التفاصيل)

رسميا: أنتوني يعود إلى ريال بيتيس (طالع التفاصيل)

رسميا: فنربخشة يضم ماركو أسينسيو (طالع التفاصيل)

رسميا: فياريال يضم مهاجم ليون (طالع التفاصيل)

رسميا: أتلتيكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس من يوفنتوس (طالع التفاصيل)

تقرير: جوندوجان يقترب من جالاتاسراي (طالع التفاصيل)

سكاي: أودينيزي يقترب من ضم زانيولو (طالع التفاصيل)

رسميا: مارسيليا يضم إيمرسون بالميري (طالع التفاصيل)

رسميا: ليفركوزن يضم لاعب القادسية (طالع التفاصيل)

رسميا: شتوتجارت يضم بلال الخنوس (طالع التفاصيل)

تقرير: مارسيليا يقترب من ضم بينجامين بافارد (طالع التفاصيل)

رسميا: نابولي يستعيد خدمات إلماس (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: فولام يتفق مع تشيلسي على ضم لاعبه (طالع التفاصيل)

بي بي سي: ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جويهي (طالع التفاصيل)

رسميا: أستون فيلا يتعاقد مع فيكتور لينديلوف (طالع التفاصيل)

رسميا: تشيلسي يتعاقد مع فاكوندو بونانوتي من برايتون (طالع التفاصيل)

رسميا: بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان (طالع التفاصيل)

سكاي: إنتر يتوصل لاتفاق لضم أكانجي من مانشستر سيتي (طالع التفاصيل)

فابريزيو رومانو: أليكسيس سانشيز من أودينيزي إلى إشبيلية (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: كولو مواني من باريس سان جيرمان إلى توتنام (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم هارفي إيليوت (طالع التفاصيل)

ذا أثليتك: حارس أنتويرب إلى مانشستر يونايتد (طالع التفاصيل)

رسميا: روما يضم تسيميكاس من ليفربول (طالع التفاصيل)