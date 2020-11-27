ملف في الجول - الكل جاهز لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

لا صوت يعلو فوق صوت نهائي القرن. الزمالك ضد الأهلي على ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ القارة.

FilGoal.com يقدم لكم كل ما تريد معرفته عن نهائي القرن. كيف يستعد الزمالك والأهلي للمباراة، مميزات مفاتيح لعب كلا الفريقين وطريقة إيقافها وأكثر.

كيف يستعد باتشيكو فنيا ونفسيا لمواجهة الأهلي؟

كيف يستعد موسيماني فنيا ونفسيا لمواجهة الزمالك؟

وهنا نظرة عن قرب للعناصر المؤثرة في الفريقين..

مفاتيح نهائي القرن - أفشة عقل الأهلي وكيف يتمكن الزمالك من إيقافه

مفاتيح نهائي القرن - ذكاء وسرعة الخطوات الأولى لـ بنشرقي.. وكيف يوقفه الأهلي

مفاتيح نهائي القرن - اللعب المباشر على المرمى من الشحات وكيف يحد الزمالك من خطورته

مفاتيح نهائي القرن - رؤية ساسي مع الزمالك وكيف يتمكن الأهلي من إيقافه

مفاتيح نهائي القرن - مجهود وسرعة مرتدات زيزو.. وكيف يتعامل الأهلي معها

مفاتيح نهائي القرن - ذكاء علي معلول ووصفة الزمالك لإيقافه

مفاتيح نهائي القرن - منطقة مصطفى محمد وكيف يحد الأهلي من خطورته

مفاتيح نهائي القرن – من بدلاء للمنافسة على منتخب مصر.. الشناوي ضد أبو جبل

نصائح طارق السيد لـ إسلام جابر "الظهير الأيسر".. الحذر في التغطية العكسية ودور بنشرقي

نصائح خشبة وكمونة لـ حمدي فتحي.. "لست أقل من ديانج" والتفوق في الرأسيات على مصطفى محمد

ويمكنك استرجاع ذكريات مع المواجهات المصرية المصرية في النهائيات الإفريقية أيضا..

نهائي القرن – السوبر الإفريقي 94.. لمحة من قسوة دربي الأبطال 2020

بعد 23 عاما.. أبطال الزمالك والمقاولون العرب يروون ذكريات مواجهة السوبر الإفريقي 97

"مرة واحدة في العمر".. كيف ترى إفريقيا نهائي القرن

نهائي القرن – التأجيل وفرصة الثأر.. سمات تخبرنا بها الدربيات التاريخية

وبإمكانك مشاهد فيلم في الجول عن - الأهلي والزمالك.. بطولة الجماهير وقصص مختلفة يحكونها

وتحدث FilGoal.com مع لاعبي الزمالك والأهلي السابقين عن كواليس التتويج الإفريقي الأخير

التتويج الأخير – شريف عبد الفضيل يحكي لـ في الجول عندما قال لأبو تريكة: هل جُننت؟

التتويج الأخير – مدرب الرجاء لـ في الجول: الزمالك استحق الكأس وحسام حسن هزمني مرتين

التتويج الأخير - مدرب أورلاندو لـ في الجول: أبو تريكة صنع الفارق.. استحق هذه الختام الرائع

التتويج الأخير - القباني لـ في الجول: ثقتنا وقوتنا حسمت اللقب ضد الرجاء في 2002

أما من واجه الزمالك والأهلي خلال مشوار دوري أبطال إفريقيا فله رؤية خاصة عن المباراة

نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسبيين رغم قلبي الذي يميل للزمالك

نهائي القرن – مساعد موسيماني السابق: الأهلي لم يصل لجزء كبير من أفكاره.. عليه الحذر من الزمالك

نهائي القرن – مدرب مازيمبي السابق: الزمالك اختلف كثيرا واللعب أمام موسيماني ليس سهلا

ولمعرفة الطاقم التحكيمي لإدارة المباراة وحكم الفيديو المساعد، اضغط هُنا

الاجتماع الفني أسفر عن تغييرات في زي الفريقين، فلن يلعب الأهلي بالزي التقليدي

وأصدر الكاف والاتحاد المصري بيانا مشتركا بشأن حضور الجماهير للمباراة

أما الخاسر فقد تصيبه لعنة الـ6 خطوات.. تعرف عليها من هُنا

أما الفائز، فسينفذ الكثير من الوعود

وكشف مدحت شلبي لـFilGoal.com كيف يستعد للتعليق على المباراة