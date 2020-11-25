بيان مشترك بين كاف واتحاد الكرة المصري: نهائي دوري الأبطال دون حضور الجمهور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 20:37

كتب : أحمد الخولي

كاسونجو - محمد هاني - الشناوي - الأهلي - الزمالك

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ونظيره المصري بيانا مشتركا مساء اليوم أكدا فيها إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا دون حضور جماهيري.

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي الجمعة المقبلة في استاد القاهرة من أجل زعامة الكرة الإفريقية.

وجاء البيان كالتالي:

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أعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF والاتحاد المصري لكرة القدم عن اهتمامهما البالغ بالمباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبلة.

وتقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا فقد أعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى الي اقامة المباراة بدون جمهور.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع اقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.

وفي هذا الإطار، يأمل الاتحادان المصرى والافريقي لكرة القدم أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.

ماذا حدث؟

كان من المفترض حضور ألفي شخص للقاء القمة المقبلة على أن يتم التنسيق بين كافة الأطراف المعنية للمباراة بتحديد عدد التذاكر لكل فئة.

لكن أصدر الزمالك بيانا رسميا مساء الأربعاء اعترض فيه على تخصيص 30 دعوة مقابل 250 لاتحاد الكرة.

وطالب الزمالك من كاف التدخل الفوري لإيقاف ما أسماه بالمهزلة.

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