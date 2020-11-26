نهائي القرن - الأهلي بالقميص الأحمر والشورت الأسود.. والزمالك بالزي الأبيض الكامل

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 17:15

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي وعلي معلول

أسفر الاجتماع الفني الخاص بالنهائي المنتظر بين الزمالك والأهلي على ارتداء الفارس الأبيض الزي الأبيض الكامل، بينما يلعب المارد الأحمر بالقميص الأحمر والشورت الأسوط.

الأهلي سيظهر بالقميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي حارسه الزي "الموف".

الزمالك سيظهر بالزي الأبيض الكامل، ويرتدي حارسه الزي الأخضر.

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وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.

في التاسعة مساءً يوم الجمعة تنطلق صافرة بداية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة.

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