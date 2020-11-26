فيلم في الجول - الأهلي والزمالك.. بطولة الجماهير وقصص مختلفة يحكونها
الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 18:22
كتب : FilGoal
اللاعبون هم الأبطال داخل الملعب ولكن خارجه الجمهور هو الداعم لكل شيء هو المحرك الأساسي لحصد البطولات هو الذي يبث الحماس في أنفس الجميع بسبب شغفه الكبير لناديه.
لذا وقبل ساعات قليلة من قمة القرن التقى FilGoal.com ببعض من جماهير الأهلي والزمالك للحديث عن مواقف كوميدية بسبب "التحفيل" بين الغريمين وحكايات أخرى مختلفة عن القمة.
حكايات يرويها الجمهور للجمهور عن أقوى قمة في إفريقيا والوطن العربي.
ويلتقي الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة في استاد القاهرة.
الآن حان وقت المشاهدة.
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