فيلم في الجول - الأهلي والزمالك.. بطولة الجماهير وقصص مختلفة يحكونها

اللاعبون هم الأبطال داخل الملعب ولكن خارجه الجمهور هو الداعم لكل شيء هو المحرك الأساسي لحصد البطولات هو الذي يبث الحماس في أنفس الجميع بسبب شغفه الكبير لناديه.

لذا وقبل ساعات قليلة من قمة القرن التقى FilGoal.com ببعض من جماهير الأهلي والزمالك للحديث عن مواقف كوميدية بسبب "التحفيل" بين الغريمين وحكايات أخرى مختلفة عن القمة.

حكايات يرويها الجمهور للجمهور عن أقوى قمة في إفريقيا والوطن العربي.

ويلتقي الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة في استاد القاهرة.

الآن حان وقت المشاهدة.

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