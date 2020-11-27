نصائح طارق السيد لـ إسلام جابر "الظهير الأيسر".. الحذر في التغطية العكسية ودور بنشرقي

حذر طارق السيد نجم الزمالك السابق وظهير أيسر الفريق إسلام جابر لاعب القلعة البيضاء من قلة التركيز في التغطية العكسية قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

إسلام جابر الذي يلعب في الأساس يلعب على الجناح الأيمن، وجد نفسه مطلوبا منه اللعب في وسط الملعب ضد الرجاء في المغرب بمباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لغياب فرجاني ساسي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وضد الأهلي –وعلى الأغلب- سيلعب إسلام جابر كظهير أيسر لغياب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق –والذي للمصادفة كان يلعب جناح أيمن أيضا- بعد إصابته بفيروس كورونا وفقا لنتائج المسحة التي أجراها الاتحاد الإفريقي.

طارق السيد قدم نصائحه لـ إسلام جابر عبر FilGoal.com عن كيفية اللعب كظهير أيسر.

وقال السيد لـFilGoal.com: "إسلام جابر لعب في أكثر من مركز مع باتشيكو. حيث لعب ضد الرجاء وقدم مباراة جيدة (في وسط الملعب)".

وأضاف "هو لاعب خططي للغاية، وقادر على اللعب في أكثر من مركز".

وأول نصيحة كانت: "عليه أن يقوم بالتأمين الدفاعي بشكل صلب".

وشرح "حين يتقدم للهجوم، على ألا يُهلك نفسه في الصعود للأمام والعودة للخلف طوال المباراة".

وعن التمركز في الكرات العرضية، قال: "يجب أن يكون في قمة تركيزه أثناء التغطية العكسية".

واستفاض "عليه أن يتحرك خلف قلب الدفاع مباشرة إذا كانت هجمة الأهلي تبدأ من الجانب الأيسر عند علي معلول حتى يقوم بالتغطية".

وأكد "هذا التحرك كان سببا في إنقاذ محمد عبد الشافي للكرة (من على خط المرمى) في مباراة الأهلي الماضية".

وعن الوضع التشريحي لإسلام جابر عند التغطية العكسية، قال: "عليه أن يتمركز بشكل مائل. لأنه إذا أعطى ظهره للاعب الأهلي فمن الوارد أن يخدعه، وإذا لم أنظر للكرة فمن الممكن أن يكون لاعب الأهلي أقرب لها".

وشرح "عليه أن يقف وينظر للخصم ويضع عينه على الكرة، حتى لا ينخدع. النظر للكرة فقط أو للخصم فقط هفوة يرتكبها أي ظهير أيسر".

ولا يرى السيد أن باتشيكو قد يُغير الخطة لـ4-3-3 بدلا من 4-2-3-1 للحصول على المزيد من التأمين على الجانب الأيسر.

فأوضح طارق السيد "سيعطي تعليمات للجناح الذي أمامه إسلام جابر للعودة معه لمساندته دفاعيا".

وأكمل "أفضل أن يكون أشرف بنشرقي. لأنه أيضا سيعطي جابر راحة في الهجوم. أي لاعب أخر قد يُتعب الزمالك وإسلام جابر".

وأشار إلى أن "بنشرقي سيتقدم أيضا، وسيجعل ظهير الأهلي حذرا من ترك مساحة له، لذلك فإسلام جابر سيدافع ضد لاعب واحد وليس ثنائي من الأهلي".

وعن احتمالية إرهاق بنشرقي بالعودة للواجبات الدفاعية، أتم "كل لاعب هجومي لديه دور دفاعي عليه أن يؤديه، وهو مميز في تقديم هذا الدور".