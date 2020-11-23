نهائي القرن - مساعد موسيماني السابق: الأهلي لم يصل لجزء كبير من أفكاره.. عليه الحذر من الزمالك

يرى رولاني موكينا، المساعد السابق لبيتسو موسيماني في صنداونز، أن الأهلي لم يصل لجزء كبير من أفكار موسيماني.

FilGoal.com يحاور مدربي الفرق التي واجهت الأهلي أو الزمالك في مشوارهما الناجح لنهائي القرن، والآن الدور مع مساعد موسيماني، الذي خسر من الأهلي مع ريني فايلر 2-0 في ذهاب دور الثمانية، وتعادل معه 1-1 إيابا، تحت قيادة موسيماني.

وقال موكينا: "النهائي سيكون كبيرا ومثيرا كما هي عادة مباريات الأهلي والزمالك. لديهم أسلوب مختلف وجودة لاعبين هي الأعلى في القارة، لذا ستكون مباراة ممتعة للجميع".

وأضاف "الأهلي مع موسيماني لم يصل لجزء كبير من أفكاره، لنظرا لضيق الوقت، لكن هناك تطور كبيرا وملحوظا. الفريق متماسك ويلعب بأسلوبه المعتاد، ومع الوقت سيصل لأعلى درجات التناغم".

وأكمل "موسيماني يعرف الأهلي والزمالك جيدا، لأننا نتابع مباريات الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقبل مواجهة الأهلي في دور الثمانية درسه بشكل جيد".

وأكد "أعتقد أن موسيماني سيبدأ المباراة بضغط كبير للسيطرة على وسط الملعب والأخذ بزمام المبادرة، فيما سيعتمد الزمالك على نظام دفاعي قوي كان مميزا فيه مع باتريس كارتيرون. عندما شاهدت الفريق في مباراتي الرجاء في نصف النهائي مع جايمي باتشيكو، لم يختلف الأسلوب كثيرا".

وشدد "الأهلي لديه لاعبين كبار مثل علي معلول وجونيور أجيي وأليو ديانج، فيما يملك الزمالك أشرف بنشرقي وطارق حامد وفرجاني ساسي، كلهم قادرون على صنع الفارق".

وأتم "على موسيماني أن يكون حذرا من الزمالك، الاندفاع قد يكلف الأهلي الكثير. لكنه يعرف الزمالك وشاهده ضد الأهلي في السوبر مطلع هذا العام، وهو يعرف كيف يتعامل مع لاعبيه نفسيا ويهيئهم لمباراة كتلك".