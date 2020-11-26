مفاتيح نهائي القرن - أفشة عقل الأهلي وكيف يتمكن الزمالك من إيقافه

مفاتيح اللعب، بدونها تصبح الفرق عاجزة عن بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الفارق، ومعها تتضاعف الخطورة، وما أكثرها بين الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا.

في هذه السلسلة نسلط الضوء على مفاتيح لعب الأهلي والزمالك 5 ضد 5، أهم مميزاتهم ونقاط خطورتهم في الملعب، وكيفية إيقافهم كذلك.

مفتاح ومحور حلقة اليوم هو محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب النادي الأهلي.

اللاعب الذي مرر 49 تمريرة شكلت خطورة على المنافسين خلال الموسم المنصرم من الدوري وخلق 56 فرصة للأهلي.

أفشة يمتلك 998 تمريرة صحيحة من أصل 1223 تمريرة، بنسبة نجاح 82% وبمتوسط 41.72 تمريرة ناجحة خلال المباراة. كما فاز بـ41 مراوغة من أصل 58 محاولة.

ويتحدث محمد عبد العظيم "عظيمة" لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com عن مميزاته فيقول: "أفشة من أفضل اللاعبين المتواجدين في الفترة الأخيرة كصانع للفرص. فهناك فرقا بين صانع الألعاب وصانع الفرص".

وأوضح "قد يكون هناك فريق لديه ظهير صانعا للألعاب مثل علي معلول، أو لاعب وسط مثلا. لكن هناك صانعا للفرص، وهذه الميزة موجودة في أفشة، وأيضا عبد الله السعيد على سبيل المثال".

وشرح "الأهلي يلعب بطريقة 4-2-3-1، وأفشة يلعب كرقم 10. وأحيانا يتقدم ويلعب كمهاجم ثان. ولهذا يصنع الفرص لزملائه كما يستطيع تسجيل الأهداف".

ووضح "أفشة لديه نوعا من الإبداع في توصيل زملائه (للمرمى)".

وأضاف "موسيماني يوظفه في المكان الأفضل له. فقد يرغب مدرب أخر في توظيفه في مكان أخر، وهنا تقل مميزات أفشة".

وشدد "موسيماني مدرب ذكي، يوظف كل لاعب في مكانه المناسب وينمي مهاراته ومميزاته".

أفشة نجح في 48 تمريرة طولية من أصل 76 قام بها، وأرسل 925 تمريرة قصيرة صحيحة من أصل 1066 تمريرة.

كما أنه من أهم محطات لعب الأهلي، إذ تسلم الكرة بنجاح من زملائه في 1072 مرة من أصل 1084 مرة.

لكن كيف يتمكن الزمالك من إيقافه؟ يتحدث عن ذلك أيمن يونس نجم الفارس الأبيض السابق لـFilGoal.com

ويجيب يونس عن السؤال قائلا: "لن يشكل أفشة خطورة في كل المناطق التي سيتحرك بها، إذا تحرك في منطقة نفوذ طارق حامد سيقل مستواه".

وواصل "سيحاول اللعب في مناطق فرجاني ساسي، أو بعيدا عنهما".

وتابع قد يتمركز خلف أشرف بنشرقي وأحمد زيزو".

وأكمل "لن تكون كل المناطق سهلة لأفشة في هذه المباراة، هو أهم لاعب في الأهلي، وعقله، عملية إيقافه بكل تأكيد تدور في رأس باتشيكو، لابد أن يجعله يطمع في الزيادة للدخول في منطقة طارق حامد لكي يلغي وجوده في المباراة".

واستطرد "تلك هي مناطق الشطرنج في المباراة، كيف ستلعب بما لديك من قطع".

واستكمل "مناطق الفوز هي ما يجب اللعب فيها بذكاء وعنف مشروعين، يجب جعله يحاول الهرب من مناطق نفوذ الزمالك لدرجة تجعله سلبيا في المباراة، وهذا هو الفن وجزء من صراعات وسط الملعب".

وأضاف "أفشة لن يقترب من مناطق طارق حامد، أي كرة مشتركة ستكون في صالح طارق".

وأتم "طارق حامد قام بشيء لم أره سوى في إبراهيم يوسف، ما يمكن تسميته بالإقناع النفسي لأي لاعب في منطقته بأنه سيخسر ضده، لم أر هذا الشيء في أي لاعب سوى طارق وإبراهيم".

أفشة فاز بالكرة في 208 مرة وفاز بـ4 التحامات واستعاد الكرة من المنافس 174 مرة كما استخلص الكرة 16 مرة.

صانع ألعاب الأهلي هو أكثر من صنع أهداف في الفريق بـ10 أهداف كما سجل 7 في 39 مباراة بكل المسابقات، رابع هدافي الفريق كذلك.