مفاتيح نهائي القرن - ذكاء وسرعة الخطوات الأولى لـ بنشرقي.. وكيف يوقفه الأهلي

مفاتيح اللعب، بدونها تصبح الفرق عاجزة عن بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الفارق، ومعها تتضاعف الخطورة، وما أكثرها بين الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا.

في هذه السلسلة نسلط الضوء على مفاتيح لعب الأهلي والزمالك 5 ضد 5، أهم مميزاتهم ونقاط خطورتهم في الملعب، وكيفية إيقافهم كذلك.

مفتاح لعب اليوم ومحور الحلقة سيكون أشرف بنشرقي جناح الزمالك، والذي يعد كما يحب المحللون تسميته بـ"لاعب المناسبات الكبرى"، ولا يوجد أكبر من نهائي دوري الأبطال لكي يكون حاضرا به، ومن ضمن مفاتيح اللعب الهامة للغاية لدى الزمالك.

صاحب الـ26 عاما خاض بقميص الزمالك في موسم 2019-2020 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 8 آخرين.

بنشرقي هو ثاني هدافي الزمالك بعد مصطفى محمد، الذي سجل 16 هدفا في 43 مباراة بكل المسابقات.

كما أنه ثاني أكثر من صنع أهداف في الزمالك بأقل من هدف وحيد عن يوسف أوباما الذي صنع 9 أهداف وبالتساوي مع زيزو الذي صنع 8.

يمتلك بنشرقي نسبة تمريرات مكتملة تقدر بـ78% في المجمل من الموسم الماضي في الدوري، إذ نجح في 523 تمريرة من أصل 669 تمريرة، بمعدل 30.37 تمريرة ناجحة في المباراة الواحدة.

وأرسل بنشرقي 8 عرضيات ناجحة من أصل 40 عرضية خلال الموسم الماضي في الدوري، كما قام بـ46 مراوغة ناجحة من أصل 87 محاولة.

صاحب الـ26 عاما سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها بعد 31 محاولة، نجح في 13 محاولة منها، واحتاج بنشرقي إلى 4.33 محاولة لكي يسجل هدفا خلال الموسم الماضي في الدوري.

وأرسل بنشرقي 25 تمريرة شكلت خطورة على المنافس كما خلق 28 فرصة.

ويتحدث وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق لـ FilGoal.com: عن مميزات بنشرقي: "لاعب ذكي للغاية ولديه قدرات مهارية رائعة، لكن إمكانياته البدنية ليست قوية لأن جسده صغير، لكنه يعوض ذلك بالذكاء في الثنائيات".

وشرح ما يجعل بنشرقي يتفوق على خصوم "أهم ما يميزه هو سرعته في الخطوات الأولى من أي سباق سرعة. يقوم بـ3 أو 4 خطوات أسرع من أي لاعب آخر".

وأكمل "مميز أيضا في التمويه، يقوم بهذه الحركة كثيرا لمرور من المدافع ثم يُسدد. هذا يفيده لأنه يراوغ المدافع على قدمه الثابتة".

وواصل "بنشرقي سريع لكنه لا يركض لمسافات طويلة. لن يلحق الكرة إذا لعبت له في مساحة خلف المدافع، لذلك يجب أن تمرر له في قدمه".

واستمر "بالإضافة طبعا لقدراته التهديفية".

وعن المساحة الأفضل لبنشرقي في الملعب، قال: "يلعب أفضل على طرف الملعب لأنه يهرب من الرقابة، ويكون لديه الوقت الكافي لكي يُظهِر مهاراته. أما في قلب الملعب في المركز رقم 10 فلا يؤدي جيدا بسبب التزاحم المتواجد في عمق الملعب".

وأتم "إذا حصل على 5 كرات على طرف الملعب، سيكون خطرا في 3 كرات على الأقل".

لكن كيف يتمكن الأهلي من إيقاف بنشرقي؟

يجيب عن هذا السؤال أحمد صديق لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com.

وقال صديق: "على هاني أن يكون في قمة تركيزه، مع جاهزيته بدنيا. الآن أصبح لاعبا دوليا وقادر على مواجهة أي لاعب دون صعوبة".

وكشف طريقة لعب بنشرقي "يفضل دائما أن يدخل من الطرف إلى عمق الملعب".

وشرح "هُنا على هاني أن يغلق الزاويا على بنشرقي ليمنعه من الدخول للعمق، ويجعل وضعه التشريحي دائما بشكل يجعل بنشرقي يذهب لخارج الملعب ولا يعطيه أي فرصة للتوغل للداخل".

وأضاف "حين يذهب بنشرقي لخط الملعب؛ خطورته ستكون أقل ولن يهدد المرمى".

وواصل "عند تعامل هاني مع بنشرقي في العمق؛ على الجناح الأيمن أن يعود مع الظهير الأيسر للزمالك (عبد الله جمعة) هذا هو الشكل الدفاعي الطبيعي".

واستطرد "لكن على هاني الحذر من بنشرقي أثناء الكرات العرضية من الجانب الأيمن لانه يتحرك لها بشكل جيد وسجل ضد الرجاء بهذه الطريقة".

وتابع "أكرر التركيز الشديد هو المطلوب من هاني في هذه الألعاب. لأن رقابة رجل لرجل انتهت نوعا ما من كرة القدم؛ لذلك عليه أن يعي جيدا أين يقف".

لكن الدفاع ضد بنشرقي ليست الطريقة الوحيدة لإيقافه؛ بل الهجوم أيضا.. من جبهته.

ويشرح صديق "على هاني أن يهاجم من جبهة بنشرقي لكي يجعله يعود للخلف".

وأوضح "على ارتكاز الأهلي أن يغطي خلف هاني عند تقدمه للأمام. مع سرعة ارتداد هاني للخلف حال خسارة الكرة، بالإضافة لعمل مخالفة بسيطة لتعطيل اللعب إذا أمكن لكن دون الحصول على أي بطاقات".

ونصح صديق، هاني قائلا: "عليه أن يلعب بطريقته المعتادة، فربما يُجبر بنشرقي على اللعب أن يغير من أسلوب لعبه ليتعامل معه".

لكن ماذا لو لم يلحق هاني بالمباراة بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة خلال مباراة منتخب مصر وتوجو؟ من يكون البديل وكيف يلعب؟

يُجيب صديق "البديل يجب أن يكون رامي ربيعة لكن مع اختلاف المهام بالطبع".

وأتم "اللعب برامي ربيعة سيُعني أنه سيكون مسؤولا عن غلق هذه الجبهة جيدا على المستوى الدفاعي على أن يتولى الجناح الأيمن المهام الهجومية بشكل أكبر".

النسبة الأنجح والأفضل في تمريرات بنشرقي تكمن في التمريرات القصيرة، إذ أرسل من مجمل تمريراته 498 تمريرة صحيحة، من أصل 599 محاولة للتمرير القصير، بنسبة نجاح 83% خلال الموسم المنصرم من الدوري.

وتسلم بنشرقي الكرة من زملائه في 653 مرة من أصل 659 تمريرة، بمتوسط استلام من زملائه 37.92 في المباراة الواحدة، ما يجعله من أبرز وأهم المحطات في الملعب.

على الصعيد الدفاعي فاز بنشرقي بالكرة في 130 مرة، كما استعادها من المنافس 97 واستخلصها 12 مرة.

*الأرقام مقدمة من موقع Korastats.