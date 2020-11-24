التتويج الأخير – شريف عبد الفضيل يحكي لـ في الجول عندما قال لأبو تريكة: هل جُننت؟

"كانت أصعب بطولة توجت بها ولها مذاق خاص" شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق يتحدث عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2013.

FilGoal.com يتحدث مع أبطال التتويج الأخير للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، والآن مع عبد الفضيل الذي حظي بالظفر بالكأس الأخيرة التي دخلت خزائن بطولات المارد الأحمر.

وكل ما يلي على لسان شريف عبد الفضيل لـFilGoal.com.

توجت بدوري أبطال إفريقيا مرتين في 2012 و2013 إلى جانب السوبر الإفريقي والكونفدرالية لكن دوري الأبطال الأخيرة كانت الأصعب ولها مذاق خاص.

في مباراة الذهاب في النهائي ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا أخبرني المدير الفني للفريق آنذاك محمد يوسف باللعب كظهير أيمن وكنت سببا في حصولنا على الخطأ الذي سجل منه محمد أبو تريكة هدفنا.

تفاجئنا بتنظيم أورلاندو وكان معهم مدير فني مميز وكانوا يلعبون مثل برشلونة بكرات قصيرة وسريعة.

ظهرت بشكل جيد وأخبرني محمد يوسف باللعب في ذات المركز في لقاء العودة على أن يلعب أحمد فتحي في وسط الملعب.

إلى أن جاءت المفاجأة التي لم يعرفها أحد حتى وائل جمعة فقد سجل أبو تريكة هدفا وفاجأ الجميع بالإشارة بالاعتزال.

ركضت حتى وصلت له وقلت له هل جُننت؟ حتى أن كل اللاعبين تفاجئوا بما حدث.

لكنه قال لي إنه قرر الأمر منذ فترة بأن يتوج باللقب ويعتزل.

أبو تريكة جعلنا لا نفرح بذلك التتويج والكل أصبح حزينا بسبب قراره.

أحب تلك البطولة لأنها كانت صعبة للغاية فقد صعدنا لنصف النهائي من المركز الثاني بعدما هُزمنا من أورلاندو نفسه في الجونة بثلاثية دون رد وكنت لا أشارك كثيرا بسبب الإصابة وتوقف الدوري لكننا توجنا بها في النهاية.