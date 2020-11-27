نصائح خشبة وكمونة لـ حمدي فتحي.. "لست أقل من ديانج" والتفوق في الرأسيات على مصطفى محمد

لم يكن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي مرشح لبدء نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك، لولا إصابة أليو ديانج بفيروس كورونا.

الزمالك يواجه الأهلي، على ملعب ستاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تحدث لأول مرة في تاريخ القارة.

بعد إصابة ديانج، أصبح حمدي فتحي هو الشريك المحتمل وبقوة لعمرو السولية في وسط ملعب الأهلي الدفاعي.

هادي خشبة وسمير كمونة نجما الأهلي السابقين وجها بعض من النصائح لـ حمدي فتحي قبل المباراة عبر FilGoal.com

والبداية مع هادي خشبة الذي شغل مركز الوسط المدافع للأهلي، حيث قال: "حمدي فتحي يلعب لمنتخب مصر ولديه طموح كبير للغاية. فهو لا يقل عن ديانج، ربما يتفوق الأخير بقليل في الجانب البدني".

وأضاف "يستخلص حمدي فتحي الكرة بقوة، وأيضا لديه لمسة جيدة بالكرة".

وتابع "على حمدي فتحي الضغط على فرجاني ساسي ومنعه من لعب الكرات الطولية أو البينية".

واستمر "عند تطبيق الضغط يجب أن يتم بطريقة الترحيل، فيضغط جونيور أجايي إذا كانت هجمة الزمالك تبدأ من اليمين، ومن بعده عمرو السولية، ثم حمدي فتحي على أن يكون تقدم الثنائي الأخير لإغلاق الزوايا، ومن خلفمها يكون حسين الشحات".

في ثنائية السولية وديانج يكون الأول هو من يتقدم، والثاني هو من يلتزم دفاعيا، لكن إمكانيات حمدي فتحي "الدفاعية والهجومية" قد تغير من هذه الفكرة.

فيوضح خشبة "أعتقد أن الأدوار الهجومية سيتم اقتسامها بين السولية وحمدي على مدار المباراة".

والآن ننتقل لسمير كمونة مدافع الأهلي السابق الذي لا يرى أن فتحي قد يتأثر سلبيا لأنه دخل خطط بيتسو موسيماني بشكل مفاجئ بعد غياب ديانج.

حيث قال كمونة لـFilGoal.com: "حمدي فتحي يعد لاعبا أساسيا في الأهلي، ويلعب مع حسام البدري في منتخب مصر، لذلك فهو ليس لاعبا بديلا".

وأضاف "هناك تفاهم وتجانس بينه وبين السولية؛ لذلك فهو قادر على تقديم مباراة جيدة حتى ولو مباراة نهائية".

وشدد "هو يتدرب مع الفريق وبالطبع سيكون جاهزا للمباراة. والدافع الذي لديه سيجعله يقدم كل ما لديه".

وشرح كمونة، كيف يتعامل حمدي فتحي مع الكرات الهوائية التي يعتمد عليها الزمالك تحديدا التي تُلعب من محمد أبو جبل أو محمود علاء لمصطفى محمد.

وقال عن القفز في الهواء للحصول على الكرة، مستشهدا بما كان يفعله حين كان لاعبا: "إذا كانت الكرة سريعة فلا يجب القفز قبل من المهاجم حتى لا يستحوذ عليها ويسيطر عليها ويدور بي ويمررها لزميله".

وأتم "إذا كانت كرة قادمة نحونا، كنت أقوم بوضع المهاجم (في صدري) وأُسيطر على الكرة وأفوز بها".