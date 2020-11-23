تغريدة – "أيفون لزوجتي" و"غناء للمنافس في فيديو".. كيف كانت وعود الجمهور حال التتويج بإفريقيا
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 22:11
كتب : FilGoal
تفصلنا أيام قليلة عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع بين الزمالك والأهلي في استاد القاهرة.
لقاء يحدث في تلك المرحلة للمرة الأولى في تاريخ الناديين العريقين.
وسأل FilGoal.com متابعيه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن أشياء سيقومون بها حال فوز فريقهم باللقب.
فكيف جاءت الردود؟
يبدو أن لا وجود للكورونا لدى سيد
هبوس اي حد اقابله واحضنه لو الاهلي كسب— THE YOUNGEST IN THE FAMILY (@Sayeeeeeed74) November 23, 2020
الكثير من الأموال ستنفق هنا
عازم كل الناس اللي معايا في الشغل علي غدا لو الاهلي كسب— ELhistery (@M03536872) November 23, 2020
المنافسة تشتد بين الأصدقاء
أن شاء الله الاهلي يكسب والعزومه ع مندي وليله كبيره اوي اوي ياخال مش كده ولا اي ياحوس @hosamousa3 احبيبي البطوله ان شاء الله بعيده عنكم 👊😘❤️— MO.ANWER (@Moanwer8) November 23, 2020
الكلية ستشجع الزمالك بسبب أحمد على ما يبدو من أجل الشيكولاتة
انشاء الله هوزع شيكولاته ع القسم بتاعي ف الكلية يوم السبت الصبح وانشاء الله هطلع حاجه لله #زملكاوي— AHMED Ibrahim (@B112001B) November 23, 2020
احذر أن تخلف وعدك حال الفوز العواقب لن تكون جيدة
واعد مراتى ب ايفون لو الاهلي كسب
واتعمدت انها تكون حاجة غالية علشان لو لا قدر الله ما احصلش اخفف حزني وهقول وفرت مبلغ وقدره ولو كسبنا يبقى الفرحة فداها فلوس الدنيا— صقر العرب (@Alip5LlRmQWFB0m) November 23, 2020
هناك مستقبل متوقف على 90 دقيقة
انا كواحد من المرابطين اللى امتحانات الميدترم بتاعته يوم ٢٨
والنهائي يوم ٢٧
فلك أن تتخيل أن مصير امتحانات متوقف على معنويات متش— احمد فوزى (@Ph_Ahmed_Faw) November 23, 2020
:D :D :D
مش نازل الشغل 😂— hekal (@is939lam) November 23, 2020
يبدو أن لؤي سيقفز في كلا الحالتين فهو لم يحدد أي فريق يشجع :D
هنط من البلكونه 😀— لؤي احمد (@PimR8U93AesRc5z) November 23, 2020
يوم الجمعة ليس ببعيد
انا وعدت اختي اني هجيب ليها هديه لو الاهلي فاز وهحضن كل البيت ومش عارفه بقي هعمل ايه تاني عشان مجنونه ممكن اعمل حاجات غريبه 😂 وباذن الله هنفذ وعودي وباذن الله الاهلي هيفوز يوم الجمعه— انا الاهلويه (@RMc52zBZOEpCGDU) November 23, 2020
$$$
مترهان مع الكابتن الفريق بتاعي لو الزمالك كسب هاخد منو ١٠٠٠ جينه 💪🏻🏹🇦🇹 https://t.co/SVwSCLyet7— ﮼هااذي 🇦🇹🏹 (@hadymohmed9) November 23, 2020
هطعم مساكين ان شاء الله عشان كنت واخداها وعد على نفسي من اول البطولة 🙏🏻 https://t.co/VdyXpWZ7QD— ROAA ✨ (@__caio420) November 23, 2020
احفظوا اسمه لما بعد المباراة سينفذ ما تطلبوه
اللي عايز اي حاجة اي حاجة والله هعملهاله 😭😭😭😭 https://t.co/UveycX6JsD— الحلو 🤡 (@m_el7lw) November 23, 2020
الكثير من الأموال ستنفق هنا كذلك
قولت لستي تاني يوم هعزمك عل الغدا
قلت لعلي وليد هعزمك عل كنتكي
قلت لأولاد خالي هعزمكم عل بيتزا
قلت لعمرو جمال المحلل الكروي العظيم هعزمك عل ماك
قلت لصديقي عبد التواب هعزمك عل بيتزا
وكل دا عل قلبي زي العسل 🍯❤️ https://t.co/pYYw8TIMh1— Mohamed Nabil (@Mohamed06421735) November 23, 2020
هناك من سيحتفظ بفيديو يظل للتاريخ
واحد ضد 4
شاركونا أنتم أيضا بوعودكم حال فوز فريقكم في القمة.