تغريدة – "أيفون لزوجتي" و"غناء للمنافس في فيديو".. كيف كانت وعود الجمهور حال التتويج بإفريقيا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - أبو جبل - الأهلي - الزمالك

تفصلنا أيام قليلة عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع بين الزمالك والأهلي في استاد القاهرة.

لقاء يحدث في تلك المرحلة للمرة الأولى في تاريخ الناديين العريقين.

وسأل FilGoal.com متابعيه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن أشياء سيقومون بها حال فوز فريقهم باللقب.

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فكيف جاءت الردود؟

يبدو أن لا وجود للكورونا لدى سيد

الكثير من الأموال ستنفق هنا

المنافسة تشتد بين الأصدقاء

الكلية ستشجع الزمالك بسبب أحمد على ما يبدو من أجل الشيكولاتة

احذر أن تخلف وعدك حال الفوز العواقب لن تكون جيدة

هناك مستقبل متوقف على 90 دقيقة

:D :D :D

يبدو أن لؤي سيقفز في كلا الحالتين فهو لم يحدد أي فريق يشجع :D

يوم الجمعة ليس ببعيد

$$$

احفظوا اسمه لما بعد المباراة سينفذ ما تطلبوه

الكثير من الأموال ستنفق هنا كذلك

هناك من سيحتفظ بفيديو يظل للتاريخ

واحد ضد 4

شاركونا أنتم أيضا بوعودكم حال فوز فريقكم في القمة.

الأهلي الزمالك نهائي القرن
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