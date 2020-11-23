تغريدة – "أيفون لزوجتي" و"غناء للمنافس في فيديو".. كيف كانت وعود الجمهور حال التتويج بإفريقيا

تفصلنا أيام قليلة عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع بين الزمالك والأهلي في استاد القاهرة.

لقاء يحدث في تلك المرحلة للمرة الأولى في تاريخ الناديين العريقين.

وسأل FilGoal.com متابعيه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن أشياء سيقومون بها حال فوز فريقهم باللقب.

فكيف جاءت الردود؟

يبدو أن لا وجود للكورونا لدى سيد

هبوس اي حد اقابله واحضنه لو الاهلي كسب — THE YOUNGEST IN THE FAMILY (@Sayeeeeeed74) November 23, 2020

الكثير من الأموال ستنفق هنا

عازم كل الناس اللي معايا في الشغل علي غدا لو الاهلي كسب — ELhistery (@M03536872) November 23, 2020

المنافسة تشتد بين الأصدقاء

أن شاء الله الاهلي يكسب والعزومه ع مندي وليله كبيره اوي اوي ياخال مش كده ولا اي ياحوس @hosamousa3 احبيبي البطوله ان شاء الله بعيده عنكم 👊😘❤️ — MO.ANWER (@Moanwer8) November 23, 2020

الكلية ستشجع الزمالك بسبب أحمد على ما يبدو من أجل الشيكولاتة

انشاء الله هوزع شيكولاته ع القسم بتاعي ف الكلية يوم السبت الصبح وانشاء الله هطلع حاجه لله #زملكاوي — AHMED Ibrahim (@B112001B) November 23, 2020

احذر أن تخلف وعدك حال الفوز العواقب لن تكون جيدة

واعد مراتى ب ايفون لو الاهلي كسب واتعمدت انها تكون حاجة غالية علشان لو لا قدر الله ما احصلش اخفف حزني وهقول وفرت مبلغ وقدره ولو كسبنا يبقى الفرحة فداها فلوس الدنيا — صقر العرب (@Alip5LlRmQWFB0m) November 23, 2020

هناك مستقبل متوقف على 90 دقيقة

انا كواحد من المرابطين اللى امتحانات الميدترم بتاعته يوم ٢٨ والنهائي يوم ٢٧ فلك أن تتخيل أن مصير امتحانات متوقف على معنويات متش — احمد فوزى (@Ph_Ahmed_Faw) November 23, 2020

:D :D :D

مش نازل الشغل 😂 — hekal (@is939lam) November 23, 2020

يبدو أن لؤي سيقفز في كلا الحالتين فهو لم يحدد أي فريق يشجع :D

هنط من البلكونه 😀 — لؤي احمد (@PimR8U93AesRc5z) November 23, 2020

يوم الجمعة ليس ببعيد

انا وعدت اختي اني هجيب ليها هديه لو الاهلي فاز وهحضن كل البيت ومش عارفه بقي هعمل ايه تاني عشان مجنونه ممكن اعمل حاجات غريبه 😂 وباذن الله هنفذ وعودي وباذن الله الاهلي هيفوز يوم الجمعه — انا الاهلويه (@RMc52zBZOEpCGDU) November 23, 2020

$$$

مترهان مع الكابتن الفريق بتاعي لو الزمالك كسب هاخد منو ١٠٠٠ جينه 💪🏻🏹🇦🇹 https://t.co/SVwSCLyet7 — ﮼هااذي 🇦🇹🏹 (@hadymohmed9) November 23, 2020

هطعم مساكين ان شاء الله عشان كنت واخداها وعد على نفسي من اول البطولة 🙏🏻 https://t.co/VdyXpWZ7QD — ROAA ✨ (@__caio420) November 23, 2020

احفظوا اسمه لما بعد المباراة سينفذ ما تطلبوه

اللي عايز اي حاجة اي حاجة والله هعملهاله 😭😭😭😭 https://t.co/UveycX6JsD — الحلو 🤡 (@m_el7lw) November 23, 2020

الكثير من الأموال ستنفق هنا كذلك

قولت لستي تاني يوم هعزمك عل الغدا قلت لعلي وليد هعزمك عل كنتكي قلت لأولاد خالي هعزمكم عل بيتزا قلت لعمرو جمال المحلل الكروي العظيم هعزمك عل ماك قلت لصديقي عبد التواب هعزمك عل بيتزا وكل دا عل قلبي زي العسل 🍯❤️ https://t.co/pYYw8TIMh1 — Mohamed Nabil (@Mohamed06421735) November 23, 2020

هناك من سيحتفظ بفيديو يظل للتاريخ

واحد ضد 4

شاركونا أنتم أيضا بوعودكم حال فوز فريقكم في القمة.