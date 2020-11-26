نهائي القرن - مدحت شلبي لـ في الجول: هذه طريقة تحضيري للقمة.. وتعليقي ارتجالي دائما

"عندما يتم تكليفي بالتعليق على مباراة هامة أشعر إنني أريد تناول طعاما قويا لأكون في أتم صحة" مدحت شلبي المعلق المخضرم.

وكُلف شلبي بالتعليق على القمة عبر قناة "تايم سبورتس" على التردد الأرضي غدا الجمعة بين الزمالك والأهلي والتي ستنطلق في التاسعة مساء في استاد القاهرة.

وقال شلبي لـFilGoal.com: "المباراة خارج التوقعات تماما فهي فريدة من نوعها لأنها لم تحدث منذ السوبر الإفريقي بينهما عام 1994".

وعن التحضير لتلك المباريات قال: "التحضير لتلك المباريات يكون مختلفا بالطبع لإظهار المعلومات الهامة في ذلك الحدث التاريخي".

أما عن طقوسه الخاصة قال: "عندما يتم تكليفي بالتعليق على مباراة هامة أشعر إنني أريد تناول طعاما قويا لأكون في أتم صحة قد أتناول الحمام أو المشاريب الساخنة ثم أنطلق صوب كابينة التعليق".

وتابع "أؤكد كذلك إنني لم أحضر أي يوم لتعليق معين فحديثي يخرج ارتجاليا ووليد اللحظة في المباراة".

وواصل شلبي "أتمنى الشفاء والسلامة لكل لاعبي الفريقين المصابين بفيروس كورونا ولا يوجد أي أفضلية لطرف على الآخر في لقاء الجمعة".

وأتم "أتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمصر".