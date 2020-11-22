نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 18:39

كتب : محمد عبد العظيم

ليزوي سوي

يرى ليزوي سوي المدير الفني السابق لـ بلاتينوم الزيمبابوي اختلافا كبيرا بين الزمالك والأهلي، قبل نهائي القرن الذي سيجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على لقب دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يحاور مدربي الفرق التي واجهت الأهلي أو الزمالك في مشوارهما الناجح لنهائي البطولة، والبداية من سوي الذي قال: "سيكون نهائيا شيقا، بين أكبر فريقين في القارة".

وأضاف "ستكون حربا في الملعب. واجهت الأهلي مرتين هذا الموسم وهو فريق قوي للغاية ولديه لاعبين مميزين".

أخبار متعلقة
نهائي القرن - بسيوني يحلل لـ في الجول: هذه نقطة قوة وضعف الأهلي.. وسر الـ 30 ياردة ثنائية سليمان تهزم اجتهاد أبو قير في بروفة الأهلي الأخيرة قبل نهائي القرن بسيناريو ماراثوني.. الزمالك يعبر مأزق نادي مصر في البروفة الأخيرة قبل نهائي القرن

وتعادل الأهلي مع بلاتينوم في زيمبابوي 1-1، وفاز عليه في مصر 2-0 في دور المجموعات.

وشرح سوي: "أسلوب الفريقين مختلف للغاية. الأهلي كان يلعب على الاستحواذ في فترة ريني فايلر. والآن لديه بيتسو موسيماني الذي يلعب بطريقة هجومية ويستحوذ على اللعب".

وأكمل "أما الزمالك، فكان له أسلوب دفاعي مع باتريس كارتيرون، وجايمي باتشيكو لم يغير في الأمر كثيرا".

وأوضح "لو كنت مدربا في تلك المباراة، سألعب على الهجوم لأنه نهائي من مباراة واحدة. في الأهلي يوجد جونيور أجايي الذي يمكنه صناعة الفارق، والزمالك لديه أشرف بنشرقي قادر على صناعة الفارق كذلك".

ماذا عن توقع سوي للنتيجة؟ "أتوقع تتويج الأهلي بسبب خبرة موسيماني، وجوعه للقب، ولكن قلبي يرفض هذا الأمر لأنني أحب الزمالك وأشجعه منذ الصغر وأتمنى فوزه بالبطولة".

الزمالك الأهلي دوري أبطال إفريقيا نهائي القرن
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في الأهلي لـ في الجول: الوضع مطمئن.. لا داعي للتفكير في طلب تأجيل النهائي 54 دقيقة | مصر
إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ساعة | مصر
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) ليستر سيتي.. القائم يرفض هدف ليفربول الثالث مرتين ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يتفق على خوض خامس ودياته أمام البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
أرسنال يهرب من ورطة بيبي ويخطف نقطة من ليدز 2 ساعة | أوروبا
التشكيل - فابينو وميلنر أساسيان في دفاع ليفربول.. وفاردي وماديسون يقودان هجوم ليستر 2 ساعة | أوروبا
مايورال: مخيتاريان وبيدرو ساعداني على التأقلم في روما 2 ساعة | الدوري الإيطالي
أمير مرتضى: مشكلة في الطيران عطلت عودة ساسي ومعلول.. وبنشرقي في القاهرة الإثنين 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 3 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا 4 خبر في الجول – موسيماني يبلغ لجنة التخطيط برفضه لـ فاروق.. وموقف الشيخ
قد ينال إعجابك