نهائي القرن - كيف يستعد باتشيكو فنيا ونفسيا لمواجهة الأهلي

كيف يحضر جايمي باتشيكو مدرب الزمالك لاعبيه فنيا ونفسيا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال؟

هذا السؤال يتردد في أذهان العديدين، ويجيب عنه FilGoal.com عن طريق ألفريدو كاسترو مدرب حراس المرمى في فريق بوافيشتا الذي حصد لقب الدوري البرتغالي مع باتشيكو.

أولا على الجانب الفني، كل الأسطر التالية على لسان كاسترو:

"باتشيكو مدرب زكي ويستعد جيدا للمباريات، أسلوبه ثابت لا يتغير، الجميع قد ينتقده بسبب النهج الدفاعي دائما، لكن انظر للفرق معه تكون قوية دفاعيا وأرقامها الهجومية ممتازة، يعتمد على أكثر من شيء في أسلوبه، لكن هناك 3 أشياء يركز عليها".

"يركز بشكل أساسي على الدفاع كمجموعة والضغط والارتداد الهجومي".

"قبل المباريات الهامة كان يشاهد عدة مواجهات للمنافس، كان يطلب مني بعض التعليمات التي أخبرها لحراس المرمى، كذلك كان يفعل نفس الأمر مع باقي المساعدين لديه".

"كان يجلس مع كل لاعب ليشرح له دوره".

"أسلوب باتشيكو الثابت المعتاد يجعل تواصله مع اللاعبين جيدا، فقد لا يطلب منهم القيام بأدوار كثيرة، لكنه يريد فقط القيام بما يطلبه منهم".

"عندما توجنا معا بالدوري مع بوافيشتا، قبل المباريات الكبيرة مع المنافسين مثل بورتو وسبورتنج لشبونة وبنفيكا، كان المعسكر يبدأ قبل المباراة بيوم، تجده يقوم بكل شيء حتى لو كان الوقت ضيقا، كان يسهر لوقت متأخر لدراسة كافة الأمور عن المنافس وتحفيظ اللاعبين أدوارهم في الملعب".

"كنا نحقق نتائج إيجابية دائما، دائما ما تجد عنده الجديد في كرة القدم، يهتم بكل التفاصيل الفنية عن المنافس ويدرس كل شيء، كيف يبني الهجمة وكيف يتحرك ولكنه دائما ما يحافظ على أسلوبه في الضغط".

"فريقه يضغط بكل عنف وشراسة ودفاعيا تجده متماسكا ومنظما، ودائما جيد في العرضيات والتعامل مع الكرات الثابتة وفي الارتداد يحب اللاعبين الأقوياء بدنيا أصحاب السرعات".

"أنصحه بالحفاظ على أسلوبه وأن يدرس الخصم جيدا، سيكون مجدا عظيما له إن أصبح بطلا لإفريقيا".

ثانيا على الصعيد النفسي:

"يعامل الفريق بشكل نفسي جيد جدا، يعرف كيف يحمس لاعبيه ويدخلهم أجواء المباريات".

"يعرف كيف يعيد تهيئتهم داخل الملعب في حالة التأخر في النتيجة".

"دائما ما يطلب من لاعبيه في المباريات الهامة أن يتحلوا بشراسة وقتال بطريقة إيجابية بالطبع من أجل الفريق دون إيذاء المنافس".

"أتذكر في آخر مباريات الدوري الذي توجنا به كان يحمس اللاعبين في غرفة الملابس وكأنه شخص محارب".

"هو قائد كبير ويستحق تتويج كبير يليق به".