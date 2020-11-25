التتويج الأخير – مدرب الرجاء لـ في الجول: الزمالك استحق الكأس وحسام حسن هزمني مرتين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 15:43

كتب : أمير عبد الحليم

والتر مويس

"لم نقدم أفضل أداء ضد الزمالك، واستحق منافسنا التتويج" والتر مويس المدير الفني السابق للرجاء يتحدث عن خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002.

FilGoal.com يتحدث مع أبطال التتويج الأخير للأهلي والزمالك ومنافسيهم في دوري أبطال إفريقيا، والآن مع والتر مويس مدرب الرجاء الذي خسر من الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002 بهدف تامر عبد الحميد.

وبدأ مويس حديثه لـFilGoal.com قائلا: "اللعب ضد أكبر فريقين في مصر كان تجربة رائعة، لأننا واجهنا الأهلي في مرحلة المجموعات وتغلبنا عليه في المغرب وتعادلنا في القاهرة".

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وتابع "لعبنا بشكل جيد ضد الأهلي، لكننا لم نقدم أفضل أداء لنا ضد الزمالك في النهائي".

وأوضح "لاعبو الرجاء لم ينجحوا في التعامل مع ضغوط لعب مباراتي النهائي، وأثرت عليهم في النهاية".

ثم أضاف "في النهاية، الزمالك كان الفريق الأفضل واستحق أن يفوز باللقب".

وأتم مدرب وادي دجلة السابق "لازلت أتذكر كيف أصبح حسام حسن بطلا لدوري الأبطال على حساب فريقي في 2002، ثم كرر فوزه علي بعد 8 سنوات بعدما أصبح مدربا للزمالك وتوليت أنا تدريب وادي دجلة".

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