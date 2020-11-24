مفاتيح نهائي القرن - اللعب المباشر على المرمى من الشحات وكيف يحد الزمالك من خطورته

مفاتيح اللعب، بدونها تصبح الفرق عاجزة عن بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الفارق، ومعها تتضاعف الخطورة، وما أكثرها بين الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا.

في هذه السلسلة نسلط الضوء على مفاتيح لعب الأهلي والزمالك 5 ضد 5، أهم مميزاتهم ونقاط خطورتهم في الملعب، وكيفية إيقافهم كذلك.

مفتاح اللعب اليوم ومحور الحلقة، سيكون حسين الشحات، واحد من أهم محطات الأهلي الهجومية.

الشحات ساهم في 14 هدفا خلال 32 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الجاري.

صاحب الـ27 عاما يمتلك دقة تمرير بشكل عام تقدر بـ77%، إذ مرر 461 تمريرة ناجحة من أصل 601، وأرسل 12 كرة عرضية صحيحة من أصل 42، وقام بـ26 مراوغة ناجحة من أصل 42. وذلك خلال المباريات التي خاضها بالدوري خلال الموسم المنصرم.

الشحات واحد من أبرز محطات اللعب في هجوم الأهلي إذ تسلم الكرة 556 صحيحة من أصل 562.

يتحدث أسامة عرابي نجم الأهلي السابق لـFilGoal.com عن مميزات الشحات قائلا: "حسين الشحات مهاري للغاية. وقادر على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

وأضاف "ليس جناح هجومي فحسب، فهو قادر أيضا على تقديم الأدوار الدفاعية، من الأجنحة القليلة التي تقوم بهذا الدور بشكل مميز للغاية".

وعن كيفية تشكيل خطورة على مرمى الزمالك، قال: "الشحات موهوب في الذهاب مباشرة نحو المرمى واستغلال أنصاف المساحات بسبب مهارته العالية".

منذ أن جاء بيتسو موسيماني لتدريب الأهلي وهو يعطي تعليمات للأجنحة باللعب في العمق لعمل كثافة عددية.

عن هذه الفكرة يقول عرابي: "لن يستمر الشحات في قلب الملعب طوال المباراة، بل ستُقسم المباراة لأجزاء".

وشرح عن استغلال موسيماني له في هذا العمق "هو يستغل ذكاء الشحات في الذهاب نحو المرمى".

وعن الجبهة اليمنى للأهلي واللعب مع محمد هاني، قال: "التفاهم بينهما عاليا للغاية".

وتابع "يعرفون تحركات بعضهم البعض جيدا. حين يتحرك الشحات للعمق يتحرك هاني للطرف سريعا، وأيضا العكس".

الشحات أرسل 439 تمريرة صحيحة من أصل 533 بنسبة دقة 82%، وحاول على المرمى 13 مرة من أصل 28. في الدوري.

لكن ماذا عن الزمالك؟ كيف يمكن للفارس الأبيض إيقاف مهاجم المارد الأحمر؟

عبد الله جمعة هو من سيواجه حسين الشحات على الجانب الأيمن من الملعب. فكيف يستطيع إيقافه؟

طارق السيد نجم الزمالك وظهير أيسر الفريق السابق شرح لـ FilGoal.com مميزات جمعة التي تجعله يتعامل مع الشحات جيدا.

وقال طارق السيد: "عبد الله جمعة لديه عنصر السرعة ومهاري للغاية بالإضافة لقوته البدنية".

وأكمل "بسبب عنصر المهارة الذي يمتلكه، لا يواجه صعوبة حين يلعب ضد لاعب مهاري. كما أنه أقوى من (حسين) الشحات، وهذا ما يعطيه الأفضلية".

وعن لعب حسين الشحات بقدمه اليمنى كجناح خط وليس جناح عكسي، قال: "هذا سيساعد عبد الله جمعة للغاية".

وأوضح "القدم اليسرى هي الأساسية لعبد الله، لذلك حين يحاول الشحات الذهاب لخارج الملعب وليس لداخله؛ فسيكون يلعب على قدم عبد الله القوية لذلك سيتفوق الأخير في الثنائيات وهذه ميزة أخرى له على الشحات".

لكنه استطرد "إذا دخل الشحات للعمق، ستكون مشكلة كبرى لعبد الله لأنه سيلعب وقتها على قدمه الثابتة (اليمنى)".

وأكمل "لكن حسين الشحات لا يُفضل الدخول للعمق في مرواغات 1 ضد 1. عكس أحمد سيد زيزو مثلا".

وأردف "أي ظهير أيسر أو حتى أيمن، حين يواجه جناح عكسي تكون لديه بعض المشكلات لأن حرية الحركة للمهاجم تكون أسهل من الظهير".

وعن هل يكون من الأفضل للزمالك اللعب بثلاثي في وسط الملعب على أن يُكلف لاعب وسط بمساعدة عبد الله جمعة في المواقف الدفاعية وليس الجناح الذي سيكون على الأغلب أشرف بن شرقي، أجاب السيد: "الزمالك اعتاد على اللعب بطريقة 4-2-3-1 لأنها تعطي الحرية لظهيري الجنب بالتحرك بشكل أفضل وقوي".

وأتم "لكن اللعب بثلاثي في وسط الملعب، تختلط الأمور بين الظهير ولاعب الوسط في الحركة".

الشحات فاز بالتحامين هوائيين فقط ومعدل فوزه بالكرات الهوائية 0.14 في المباراة الواحدة بالدوري، وفاز بالكرة من الخصم 87 مرة، كما استخلص الكرة 9 مرات.

**الأرقام مقدمة من موقع Korastats.