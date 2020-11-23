مفاتيح نهائي القرن - ذكاء علي معلول ووصفة الزمالك لإيقافه

مفاتيح اللعب، بدونها تصبح الفرق عاجزة عن بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الفارق، ومعها تتضاعف الخطورة، وما أكثرها بين الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا.

في هذه السلسلة نسلط الضوء على مفاتيح لعب الأهلي والزمالك 5 ضد 5، أهم مميزاتهم ونقاط خطورتهم في الملعب، وكيفية إيقافهم كذلك.

مفتاح اللعب اليوم ومحور الحلقة، سيكون علي معلول، ظهير الأهلي المتميز الذي يشارك في الهجوم بكثافة كبيرة تجعله من نقاط قوة المارد الأحمر.

صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

معلول رابع هدافي الأهلي بعد وليد سليمان المتصدر ثم جونيور أجايي ومروان محسن. بفارق 4 أهداف عن الأول سليمان.

يقول وائل جمعة نجم هجوم الأهلي السابق لـFilGoal.com حول أبرز مميزات معلول كونه أحد أهم مفاتيح لعب الأهلي: "معلول مفتاح لعب مهم للغاية بالنسبة للأهلي وأبرز مميزاته هي الذكاء".

وتابع "لكي نوضح نقطة الذكاء، معلول ذكي في الاختراقات وقراءة الموقف والتعامل مع اللعب، حتى لو لم يكن الأفضل دفاعيا، لكن ذكائه يجعله يتعامل مع الموقف في الملعب، وتلك من أهم مميزات المدافع لابد أن يكون ذكيا".

معلول أرسل 55 كرة عرضية ناجحة من أصل 218 بمعدل 2.28 مرة ناجحة في المباراة الواحدة من أصل 9.05 محاولة، كذلك نجح في 1059 تمريرة من أصل 1444 محاولة، وذلك خلال موسم الدوري المصري الماضي.

كما أنه نجح في 23 مراوغة من أصل 32 بمتوسط 0.95 مراوغة في المباراة الواحدة.

بالنسبة للتمريرات الطولية فهي أحد مميزاته، إذ ينجح في تمرير 3.07 تمريرة طولية من أصل 6.27 في المباراة الواحدة.

معلول من أبرز محطات الأهلي في تسليم وتسلم الكرة، إذ أنه يمتلك نسبة نجاح كبيرة، تسلم الكرة من زملائه خلال الموسم الماضي في الدوري 972 مرة صحيحة من أصل 975. كما أنه يمتلك 8 محاولات ناجحة على المرمى من أصل 20، ويحاول على المرمى بمعدل 0.33 محاولة ناجحة في المباراة الواحدة.

في الدوري المصري سجل معلول هدفين في أول ربع ساعة، كما سجل هدفين آخرين في الربع من الدقيقة 61 إلى الدقيقة 75، ولديه هدف وحيد في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباريات.

يتابع وائل جمعة: "تلك هي أبرز مميزات معلول، ذكائه يجعله دوما يتخذ القرار الصحيح، سواء كرة عرضية أو الانطلاق إلى منطقة جزاء الخصم أو الدخول أكثر للعمق أو التسديد بنفسه".

وأردف "تفكيره يسبق دوما الجناح الذي يتقدمه. تلك بكل صراحة مميزات تجعله أفضل ظهير أيسر في مصر".

لكن ماذا عن الزمالك؟ كيف يمكن للفارس الأبيض إيقاف معلول؟

يجيب عن هذا السؤال طارق السيد نجم الزمالك السابق لـFilGoal.com.

يقول السيد: "سأدفع بأحمد سيد زيزو لكي يلعب عليه وليس العكس، يجب أن أجعله يفكر 100 مرة قبل أن ينطلق للهجوم".

ويتابع "يجب أن أسبب مشكلة للأهلي بسبب المساحات خلفه، لكي تضرب تلك المساحات عليك أن تدفع زيزو للعب خلفه وأيضا أن يؤدي دورا دفاعيا أمامه مع الظهير".

وأكمل "هناك أيضا ظهير سيكون مع زيزو وسيهاجم معه في نفس الوقت كذلك".

وأتم "لن تخشى شيئا من علي معلول في وجود زيزو بهذا الشكل، بل ويمكنك أن تخترقه في حالة الهجوم، يجب أن يتم نقل الهجمة سريعا واستغلال المساحة خلفه من هذه المنطقة".

على الصعيد الدفاعي، أنقذ معلول 4 فرص فقط خلال الموسم الماضي بالدوري، ويمتلك معدل قطع الكرة من الخصوم بـ9.54 في المباراة الواحدة، كما أنه استعاد الكرة من الخصم 162 مرة، بمتوسط 6.72 في المباراة الواحدة، لكن الالتحامات والكرات الهوائية، لم تكن نقطة قوة، فقط فاز بـ 4 كرات طيلة الموسم الماضي.

معلول خسر الكرة 53 مرة خلال الموسم الماضي بمتوسط 2.2 مرة في المباراة الواحدة، وخسرها تحت الضغط 38 مرة، ولم ينجح في تسلمها 3 مرات فقط ولم ينجح في 9 مراوغات كذلك.

**الأرقام مقدمة من موقع Korastats.