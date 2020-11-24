مفاتيح نهائي القرن - مجهود وسرعة مرتدات زيزو.. وكيف يتعامل الأهلي معها

مفاتيح اللعب، بدونها تصبح الفرق عاجزة عن بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الفارق، ومعها تتضاعف الخطورة، وما أكثرها بين الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا.

في هذه السلسلة نسلط الضوء على مفاتيح لعب الأهلي والزمالك 5 ضد 5، أهم مميزاتهم ونقاط خطورتهم في الملعب، وكيفية إيقافهم كذلك.

مفتاح اللعب اليوم ومحور الحلقة، سيكون أحمد سيد "زيزو"، واحد من أهم محطات الزمالك الهجومية.

زيزو ساهم في 17 هدفا خلال الموسم الجاري في 43 مباراة لعبها بقميص الزمالك، سجل 9 وصنع 8.

صاحب الـ23 عاما سجل في الدوري 7 أهداف منها 5 بالقدم اليمنى وهدف بالرأس ومثله باليسرى.

زيزو حاول على مرمى الخصوم خلال الموسم المنصرم من الدوري في 40 مرة، نجح في 20 محاولة، ويمتلك 0.89 محاولة ناجحة في المباراة الواحدة.

بجانب ذلك فهو من أبرز وأهم محطات لعب الزمالك، إذ تسلم الكرة 828 مرة بشكل ناجح من أصل 835 مرة.

ونجح زيزو في 50 مرواغة من أصل 72 قام بها، بمعدل 2.22 مراوغة ناجحة في المباراة الواحدة.

يتحدث أحمد صالح لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com عن زيزو قائلا: "مميزات زيزو ستظهر بشكل أكبر لو شارك حازم إمام في المباراة، يمتلك سرعات رائعة ومجهود عال للغاية ويجيد اللعب من العمق والطرف ويرسل عرضيات متميزة ويلعب بشكل جيد جدا".

وواصل "زيزو مفتاح لعب جيد جدا ويمر بمرحلة تألق مؤخرا، كما أن علي معلول في هذا الجانب مفتاح لعب للأهلي، لكن خطورته ستقل بعض الشيء لأن زيزو لو حصل على تعليمات للهجوم فسيفعل ذلك".

وأكمل "زيزو يتغلب على معلول، لأن الأخير دفاعيا ليس قويا مثل الهجوم، هو أفضل من الناحية الهجومية، ممتاز جدا، يرسل عرضيات مميزة للغاية".

وتابع "لا يوجد محترف داخل الملعب لدى الأهلي مثل معلول، الفترات الماضية كلها كان يكون سببا في تسجيل هدف بشكل أو بآخر".

وأردف "لكن على الصعيد الدفاعي زيزو يتغلب عليه".

وأتم "خلال المرتدات، يكون معلول في وضع هجومي، ما يعني أن زيزو بإمكانه تشكيل هجمة مرتدة بشكل جيد جدا، يتحرك وفقا لما يخبره له مدربه، قديما كان المدرب يقول للاعبه قف على الخط لكي يوسع مساحة اللعب، أعتقد أن معلول سيقوم بزيادة هجومية، في هذا التوقيت لو قطعت الكرة، ستلعب في ظهر معلول وبسرعة زيزو قد يشكل خطورة".

زيزو استعاد الكرة من الخصوم في الدوري خلال الموسم المنصرم في 130 مرة، كما فاز بالتحام هوائي وحيد شارك به، واستخلص الكرة 12 مرة، كما فاز بـ171 مرة في تدخلاته للحصول على الكرة من الخصم، ويمتلك نسبة نجاح للتمريرات القصيرة بلغت 91%.

زيزو أرسل 706 تمريرة قصيرة ناجحة من أصل 779 تمريرة ناجحة. بمعدل 31.29 تمريرة ناجحة في المباراة.

لكن كيف يمكن للأهلي إيقاف زيزو؟

يجيب عن هذا السؤال، حول كيفية إيقاف زيزو، ضياء السيد لاعب الأهلي السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر.

وصرح ضياء السيد قائلا: "باتشيكو وزيزو لديهما مهمة مزدوجة، لأنه يلعب على جبهة صانع اللعب الخاصة بالأهلي، جبهة التفوق، فهو لديه أمرين مهمين، أن يوقف علي معلول، وأعتقد أن ذلك هو التفكير الأول، بعد ذلك التحول، وهذا أمر مهم وشاق جدا، لابد من معاونته، هي معركة جميلة، من سيوقف الآخر".

وتابع "زيزو من المفترض أنه سيهاجم، وعلي بدوره يهاجم طوال الوقت، لديه مشكلة وموسيماني لديه مشكلة".

وأردف "في رأيي التفوق سيأتي ممن سيساعد زيزو وعلي، لو كان هناك هبوط في المستوى فعلي سيتفوق، وسيكون هناك غطاء جيد جدا".

وأكمل "هناك مباريات أهلي وزمالك عديدة وضع علي معلول خلالها زيزو في موقف دفاعي، المباراة الأخيرة زيزو تفوق، بسبب ضعف جبهة محمد هاني، علي لم يقدم تغطية في الهدف الأول، لكن ضعف جبهة هاني كان سببا رئيسيا في النتيجة".

وواصل "بنشرقي كان يصول ويجول في الجبهة، لكن التفوق أكثر في الجبهة نفسها ككل".

واسترسل "الأمر يرتبط بجبهة كاملة، هاني لم يحصل على مساعدة، كما نقول جبهة تقوم بفك جبهة أخرى، الفرق الكبيرة من المفترض أن توازن بين جبهاتها".

وتابع "يجب أن تكون الجبهة بالكامل في يومها، علي معلول لاعب مفتري هجوميا، مميزاته في التوقيت خلال الاندفاع للهجوم، فتجده قد قام بخطف الخصم، ينفذ الهجمات".

وأتم "المباراة ستكون مباراة جبهات، إن دافع جيدا، وأغلق جبهاته ستتمكن من شن هجمات مركزة لا يهم عددها، المهم أن تسجل منها وأن تكون فعالة".

**الأرقام مقدمة من موقع Korastats.